Jubilados y pensionados municipales se auto convocaron por los atrasos en la actualización de haberes

Juan Manuel Ocampo, auto convocado, indicó que “el primer objetivo es juntarnos y en conjunto ver cuáles son las medidas que se pueden implementar. Las gestiones individuales carecen de fuerza.Creo que hay un desconocimiento acerca de la magnitud del problema, que es muy grave. Nosotros como adherentes y estamos siendo relegados. La Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de la Municipalidad de Santa Fe depende del municipio de la ciudad capital. El Consejo de Administración está compuesto por representantes del departamento Ejecutivo Municipal del Consejo Deliberante y del Sindicato Municipal de Santa fe, son quienes disponen las medidas”.

“También tenemos problema con el servicio de IAPOS, no hay quien se ocupe de nosotros” Juan Manuel Ocampo

Luego de la reunión mantenida, se decidió que Juan Manuel Ocampo y al Dr. Marcelo Pautasso realicen una presentación para comenzar con las primeras acciones. “El problema comienza en el mes de agosto del año 2018 cuando se agota la aplicación de las paritarias y de ahí en más solo en el mes de octubre se consiguió la aplicación de una porción de la cláusula gatillo pero en negro, no incorporada al básico. El problema está justamente ahí, que se aplica conforme a lo dictado por la ley de paritarias, cuando cobran los activos, automáticamente cobran los pasivos, pero no hemos tenido respuesta” comentó Ocampo.

Concejo Deliberante de San Cristóbal

Ocampo llevó este tema al Concejo Deliberante de la ciudad de San Cristóbal. “El Concejal Marcelo Gonzalez se ocupó de volcar este tema en el seno del Concejo y desde donde salió una minuta de comunicación dirigida a la Caja de jubilaciones que nos contiene, eso demoró un mes en la repuesta. Respuesta vaga y diría que hasta mentirosa porque el compromiso de aplicación posterior a la nota no se cumplió. Seguimos en la misma situación. Este no es un problema que se circunscribe a los jubilados y pensionados municipales, somos un sector social que tenemos carácter de ex trabajadores municipales, contribuyente y ciudadano de la ciudad. Infructuosamente en la semana traté de comunicarme con el Intendente, también con el Secretario de Gobierno y tampoco la tuve. No nos quedó otra opción que buscar las fuerzas en conjunto para tratar de solucionar el tema” comentó.

Finalmente Ocampo aseguró que “los municipios del interior son el soporte del régimen previsional porque somos los únicos que aportamos, aunque parezca paradójico, el Municipio de Santa Fe es la mayor deudora de la Caja Municipal. Las municipales adheridas a la Caja cuando experimentan un atraso automáticamente se le descuenta lo que debe abonar”.

Finalmente, Ocampo adelantó que se trabaja para el armado del Centro de Jubilados y Pensionados Municipales de la ciudad de San Cristóbal.