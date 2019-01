La Municipalidad de Reconquista realiza intensos operativos de limpieza

Asimismo, el Ejecutivo Municipal sigue asistiendo a las 45 personas evacuadas que hay hasta la fecha.

"Para hacer frente a esta emergencia hídrica que estamos viviendo desde hace una semana, reforzamos las cuadrillas de limpieza, en un trabajo coordinado con todas las Secretarias del municipio", destacó el Intendente Enri Vallejos.

Más allá de los mantenimientos necesarios, el Gobierno de Reconquista recuerda a los vecinos que es esencial su contribución. En ese sentido, se solicita no arrojar basura -como ser botellas plásticas, etc- en la vía pública ya que en caso de lluvia todos los residuos terminan depositándose en las bocas de tormenta, lo que dificulta su normal funcionamiento y deriva en anegamientos.



Recomendaciones

A raíz de los pronósticos para los próximos días que alertan sobre abundantes precipitaciones, la Municipalidad recuerda a los vecinos las recomendaciones, con el objeto de prevenir o mitigar las posibles consecuencias negativas que pudieran ocasionar las intensas lluvias, a tener en cuenta:

- Mantener desagües y canaletas destapadas, libre de hojas o cualquier elemento que las obstruya.

- Eliminar la basura de cualquier sitio en donde se encuentre acumulada, incluso, patios luz y azoteas.

- No dejar bolsas en los patios o vía pública para evitar el taponamiento de los canales de desagües.

- En casa, mantener aseguradas las aberturas.

- De no ser necesario, evitar salir a la vía pública si hay vientos y tormentas intensas.

- En caso de circular en vehículo, hacerlo a baja velocidad utilizando las luces de posición y manteniendo distancia de frenado.

- Si circula por la calle a pie, poner especial atención al momento de cruzar; hacerlo por las esquinas asegurando el cruce antes de realizarlo; no tocar columnas de alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cable que hubiere en la vía pública.

- Evitar circular por arterias inundadas.

- Ante cualquier emergencia llamar 100 (Bomberos Voluntarios)