"La lista de beneficiarios no solo denunció a una funcionaria, violó derechos de otras personas”

Fuente: Martin Farias: “Me reuní con Luisina Giovaninni, y Maia Bonelli, para dialogar sobre la aparición de manera anticipada del listado de beneficiarios que debían recibir la tarjeta este miércoles. Me pareció correcto que ellas sepan de nuestra visión al respecto, y se mostraron sorprendidas porque no sabían que la lista ya se había conocido” sostuvo García.

Asimismo dijo que “nosotros hablamos con la directora de educación y cultura, y ella cumplía los requisitos para cobrar esa ayuda, pero decidió no hacerse beneficiaria del haber porque ya está trabajando. Cuando se cruzaron estos datos, ella todavía estaba desempleada por eso figuró en la lista. Está cumpliendo los requisitos que se exige para esta ayuda, pero por una cuestión ética no va a recibirla”.

No solo el nombre de la directora de cultura apareció en la lista, “hubo otros nombres que fueron descubiertos, sin atender que se les está violando a toda esta gente sus derechos de confidencialidad. No había necesidad de involucrar a esas personas que perciben una ayuda social. Me dolió mucho que se manosee a la gente desde la peor forma”.

Para García, “a mi tampoco me gustaría que alguien, un anónimo, me manosee el nombre políticamente, porque vengo a trabajar, a desarrollar de la mejor manera mi tarea, y quiero que se juzgue mi tarea, no que se me manosee por algún rédito político. Es lamentable que haya gente que se dedica a eso”.

Sobre la entrega de las tarjetas, García manifestó que se entregaron todos los plásticos que estaban previstos, y que algunas de las personas que recibieron esa tarjeta, eran asistidas por el municipio.