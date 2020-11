Gracias por todo, Diego de Villa Fiorito                                                                                                              

La ocasión se presta para poner "Diego pasó a la inmortalidad y la gloria”, es un poco cierto y un poco no. Él ya tenía la gloria, se la ganó en la cancha y en su vida. Se la ganó con su rebeldía que incomodaba al poder establecido. Con los rivales en las canchas, haciéndonos ganadores a nosotros los argentinos, a este país subdesarrollado en el final del sur del mundo. Se ganó nuestro respeto y gloria al sacarnos campeones del mundo, humillando a los ingleses en el 86 en México, para aliviarnos un poquito nuestra rabia por la guerra de Malvinas, aunque sea de mentirita. Él se ganó la gloria del Capitán cuando se cargaba la selección al hombro e iba al frente a pura gambeta. Fue glorioso cuando lo pateaban en cada partido y él seguía jugando mejor que nunca con el tobillo del tamaño de una pelota de tenis. Pasó a la inmortalidad al no aceptar la mano de João Havelange, en la final de Italia y luego al denunciar la corrupción de la FIFA como nadie lo había hecho, lo que lo condenó de por vida con la mafia del futbol mundial. Hoy todos esos dirigentes señalados por Diego están presos o destituidos de sus cargos. Fue el que impulsó la sindicalización de los jugadores de futbol en el mundo. El que hizo conocer al fútbol argentino en España, en Nápoles y donde quiera que estaba jugando o dirigiendo.

Será uno de los inmensos en la historia de nuestro país. Nunca dejó de ser el chico de la villa que supo ser en poco tiempo el ídolo más importante del mundo. Pero no solo era el mejor jugador del mundo, el chico eterno y rebelde, Diego, con sus limitaciones siempre eligió estar en donde debía estar. Siempre del lado de los más débiles, con su pueblo y con los pueblos de los más débiles del mundo.

Él elegía, cuando decidió estar en la tribuna de Néstor Kirchner, Luiz Inacio Lula da Silva, Tabaré Vázquez, Nicanor Duarte Frutos y Hugo Chávez y no en la de George Bush (h) cuando se le dijo chau al ALCA, el 5 de noviembre de 2005 en Mar del Plata.

El que se hizo amigo de Fidel Castro y no del Alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Cuando apoyaba a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en su lucha y no negando el genocidio de los milicos como muchos de sus colegas. Siempre y a su manera se la jugaba, con esa cosa tan Argentina de hablar con el corazón, él contestaba con unas filosas frases cortas, tan de barrio, tan de villa, que lo inmortalizarán.

Recordamos: "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha" (en su partido despedida en la cancha de Boca), "Pelé debutó con un pibe. y le pegó a la jermu" (su rivalidad con el ex jugador brasileño), "Cuando entré al Vaticano y vi todo ese oro me convertí en una bola de fuego" (críticas a la Iglesia), "A (Julio) Grondona se le escapó la tortuga"., "Vos también, Pasman, vos también la tenés adentro" (al periodista que lo criticó siendo DT de la Selección argentina), "Me cortaron las piernas" (Mundial USA 94), "Llegar al área y no poder patear al arco es como bailar con tu hermana", "A Toresani, Segurola y La Habana 4310, séptimo piso. Vamos a ver si me dura 30 segundos" (la disputa con el ex jugador), "Si está vacío, que se llene, porque no se puede traicionar a los hinchas xeneizes" (sobre Juan Román Riquelme), "Pensé que venía Berlusconi y me encontré con el cartonero Báez" (en referencia a Mauricio Macri), "Fui, soy y seré drogadicto" (acerca de su adicción), "Los dirigentes de Boca son más falsos que un dólar celeste" (crítica al club), "Lástima a nadie" (a José Sanfilippo en televisión), "Jugar sin público es jugar adentro de un cementerio" (sobre los partidos en pandemia), "Coppola es vivísimo. Fuma debajo del agua" (hablando de su ex manager), "Con mi enfermedad yo di ventajas. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado droga?", "Grondona me mintió, Bilardo me traicionó" (Tras dejar de ser el DT de la Selección), "¿El primer gol a Inglaterra? Fue la mano de Dios. Les ofrezco mil disculpas a los ingleses, de verdad, pero volvería a hacerlo una y mil veces. Les robé la billetera sin que se dieran cuenta, sin que pestañearan", "Pase lo que pase y dirija quien dirija, la camiseta número 10 será siempre mía" (sobre la Selección argentina), "Muchas veces me dicen 'vos sos Dios', y yo les digo 'están equivocados'. Dios es Dios y yo simplemente soy un jugador de fútbol". (Sobre su idolatría), "Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón de Octava y lo que siga en el campeonato este" (a los 12 años en un video), "Yo nunca quise ser un ejemplo", "Yo crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, de agua, de teléfono." (acerca de sus orígenes en Fiorito).-

Este era el Diego. Hoy todos lo lloramos, los que lo amamos y muchos que no, también lo sentirán, es un vacío que queda.

Es esto que tienen los grandes, lo recordamos a través de unas palabras del Negro Fontanarrosa: “yo no soy un agradecido por lo que hizo Diego en la cancha, soy un agradecido por lo que él hizo en mi vida”.