San Cristóbal: Inauguraron 400 nuevos metros de asfalto

En la noche de este lunes, en una jornada histórica principalmente para el Club Atlético Independiente, el municipio de la ciudad concretó la inauguración oficial de 400 nuevos metros de asfalto, además de habilitar nuevas luminarias led frente al club, dejado el corredor de calle San Lorenzo pavimentado en su gran mayoría, de norte a sur. Estas 4 cuadras, están incluidas dentro del plan de pavimentación de las 22 que se realizarán en la ciudad, y donde al día de hoy, ya se cumplimentaron con casi la mitad.

Al momento de las palabras, el Senador Felipe Michlig destacó que este Programa de Pavimentación de Calles Urbanas y Obras Complementarias, lo sacamos por Ley Provincial N° 13751, en la gestión anterior, con lo cual se posibilitó a las 32 localidades del departamento San Cristóbal puedan acceder al mismo. Pero no todos tuvieron la visión e inteligencia para hacerlo, como ocurrió con el anterior intendente de Ceres. En cambio, las autoridades de las otras ciudades del departamento rápidamente firmaron los convenios, en este caso para hacer 22 cuadras, que se descontará de una deuda que tiene la Nación con la Provincia. Se trató de una combinación virtuosa, en donde la Provincia, por decisión del Gobernador Lifschitz en aquel momento, decidió adelantar el dinero y los gobiernos locales ponen la mano de obra y maquinaria, etc., y así avanzar en estas obras tan costosas”.

El Intendente Rigo reflejó que “esta es una obra que mejora la calidad de vida de todos los sancristobalenses. Cuando el Senador nos anotició de la posibilidad de firmar un convenio con la Provincia para 22 cuadras, con el concejo rápidamente tomamos la decisión porque era muy beneficiosa y acá estamos llevando adelante todo lo que se fue proyectando. Igualmente es de un enorme valor el aporte del Senador con la iluminación led, ya llevamos firmando 4 convenios y con un avance enorme”.

El Diputado González señaló que “aquí no importan los colores del Club, porque -por ejemplo- yo soy del Club de la vereda de enfrente, sino de llevar a lo más alto a la ciudad de San Cristóbal y a cada uno de los barrios y su gente”.

Por su parte el Pte. Nilo Núñez señaló que hoy es un día histórico, porque este asfalto le cambia la calidad institucional al Club, al igual que para todos los vecinos que además tendrán esta hermosa iluminación y pueden mejorar la calidad de vida”.

Del corte de cintas participaron las autoridades políticas fueron acompañadas por la vecina Rosalía Rochetta y Bautista Sánchez, jugador de las infantiles del club Independiente.