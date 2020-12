4 accidentes, con 3 vuelcos y un lesionado grave

No fue un inicio de fin de semana sencillo para los efectivos policiales y la gente de salud. Los accidentes se llevaron la atención de las primeras horas de este sábado, todos protagonizados por jóvenes, lo que vuelve a poner en el ojo de la tormenta la habilitación o no de los locales nocturnos, porque es evidente que jóvenes y adolescentes “salen”, o dar vueltas o a fiestas clandestinas, pero salen y quedan expuestos a este tipo de accidentes, que no quiere decir que si se habilitan los locales no van a ocurrir, pero sí, por un par de horas, estarán contenidos dentro de lugares donde no se conducirá.

El primero de los siniestros viales ocurrió a unos 4 km de la bajada de Ñanducita donde se produjo un vuelco de un automóvil marca Corsa Classic que era conducido por un joven y acompañado por otro, ambos mayores de edad, con domicilio en la ciudad de San Cristóbal. De dicho vuelco solo hubo daños materiales, ambos ocupantes sin lesiones y sin intervención de terceros.

Por otro lado, en San Cristóbal, en intersección de Pte. Peron y Bv. 25 de Mayo, y como única parte interviniente un Automóvil Marca Fiat Palio se dio vuelta tras una maniobra brusca. El auto era conducido por un hombre de 27 años, acompañado por otro de 18 que, examinados por la Dra. En turno, se dictaminó que ambos masculinos presentaban lesiones a determinan según evolución, quedando en observación en el hospital local.

Choque y fuga en Arrufo

El accidente fue protagonizado por un automóvil marca Volkswagen, modelo Bora, guiado por un ciudadano de 25 años con domicilio en San Cristóbal quien atropella a un adolescente de 18 años y posteriormente se da a la fuga. Examinado la víctima en el Samco de Arrufo se diagnosticó lesiones de carácter graves (sin riesgo de vida), siendo derivado al hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe.

Pero este accidente no terminó aquí. Este mismo auto, una vez que se retiró del lugar, y viajando por ruta 39, terminó sobre la banquina dando tumbos, donde los dos ocupantes que tenía el rodado terminaron sin lesiones, pero posteriormente, uniendo cabos, los efectivos policiales procedieron a la Detención del conductor del automóvil en cuestión.