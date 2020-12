Desde el 19 de diciembre los boliches podrán abrir bajo la modalidad de bar

Con la llegada de las primeras noches de verano, gran parte de los ciudadanos comenzó a reunirse, en domicilios particulares o bien, en espacios al aire libre. La gente se reúne, sin ningún protocolo, sin respetar distanciamiento social. Ante esta situación que dejo de ser controlable las autoridades prefieren la apertura de los boliches en modalidad de bar, para contener lo más que se pueda en dos espacios a los jóvenes.

El Intendente de la ciudad, Horacio Rigo comentó que “lo que hoy tenemos es un pedido al Comité Departamental con protocolos por los dos boliches de la ciudad, el Senador que es el Presidente de dicho comité ya lo presentó a nivel provincial. Hemos tenido reuniones, estamos de acuerdo todos en que la noche del 24 y 31 sino hay boliche con protocolo, va a ser un caos, tanto para la policía de la provincia, como para nuestro hospital.

Calculamos que andará gente deambulando toda la noche, tratamos de evitar accidentes. A nivel provincial no hay ningún decreto que habilite la reapertura de boliches. El Jefe de Policía nos aseguró que hasta el momento no están autorizados a dar adicionales, que son necesarios para la apertura del boliche. Los dos boliches funcionan a cielo abierto y lo que se puede hacer es que funcionen a un 50% de su capacidad. Hoy está habilitado que se puede escuchar música, no música en vivo, y que el lugar tenga mesas y sillas, eso es lo que hay hasta el momento. Los boliches abrirían en la modalidad de bar, con sanitización a la entrada y la toma de temperatura correspondiente, no habrá venta de jarros que se comparten, utilizar las pantallas del lugar para recordar las campañas de prevención del covid 19, el ingreso será solo para residentes de nuestra ciudad, los chicos tendrán que entender que si no hacen un esfuerzo no vamos a tener la oportunidad de tener boliche. Lo que vemos es que, de no habilitarse, habrá un montón de fiesta clandestinas que sin prevención ni cuidados se llevaran adelante. Esperamos tener respuesta del Gobierno Provincial”.

“Yo prefiero que estén en uno o dos lugares y con protocolo antes de tener innumerables fiestas clandestinas y jóvenes deambulando toda la noche” Horacio Rigo.

Por su parte, los propietarios de los boliches se mostraron expectantes ante esta gran posibilidad. Sergio Arbizu, tiene una trayectoria de casi 20 años con Afrodita y posteriormente con Cataleya comentó que “hemos presentado un protocolo en común con la gente de Picasso y los que están dedicados a los eventos. Estuvimos hablando con el Intendente y concejales y ellos tienen buena predisposición, es cierto que debemos esperar hasta la próxima semana para conocer si hay algún decreto nuevo por parte del gobierno provincial para saber si se habilita algo especial para las fiestas. En principio lo que charlamos comenzaría a abrir a partir del sábado 19 con una nueva modalidad: bar. Iremos probando porque esto es nuevo no solo para nosotros sino también para la gente y no sabemos cómo reaccionarán, si les interesa o no la propuesta.

Nosotros presentamos un protocolo para trabajar con el 50% de la capacidad, Cataleya, predio al aire libre tiene capacidad para cuatro mil personas, así que recibiremos a dos mil personas aproximadamente. Empezar a trabajar, aunque sea de esta manera, se trabajará con menos gente, no podremos cobrar entrada, es todo nuevo, pero para pagar los gastos sirve”.

Por su parte, Gonzalo Caula, propietario Picasso que lleva 14 años en el rubro indicó que “nosotros esperaremos si esta semana entrante surge algún nuevo decreto, como bar podemos abrir, esa sería la opción. Nos venimos reuniendo con la gente de Afrodita y de eventos, concejales y el Intendente. Al no haber autorización provincial no podemos avanzar. No obstante, si las cosas continúan así, el 24 de diciembre y 31 de diciembre, se abrirá bajo la modalidad de bar. La idea es abrir el 19, previo a la navidad, para hacer una prueba piloto, conocer cuál será la respuesta de los jóvenes. Hemos propuesto tener los chicos más cuidados, porque reuniones se darán, entonces la idea es enmarcarlo con protocolo y cuidados específicos. Nosotros estamos muy ansiosos por regresar, económicamente llevamos 9 meses sin trabajar y esta actividad es de fines de semana ininterrumpidos. Esto sería prácticamente un volver a empezar. De acuerdo a la capacidad de gente que nos habiliten organizaremos los turnos. También será necesario extender el horario. Estamos a la espera de novedades para organizarnos mejor”.