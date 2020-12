Alejandra Dupouy: “el balance es positivo”

Cuando comenzó la pandemia, Ceres fue la primera localidad en ubicar los controles de circulación, comenzaban los primeros casos y se tomaron medidas que se creyeron las más convenientes. Transcurrió el año y la Intendente de Ceres terminó el año siendo la noticia del departamento San Cristóbal encendiendo el árbol de navidad de 25 metros de altura totalmente iluminado.

Alejandra Dupouy recordó que desde que asumió, el 10 de diciembre pasado hubo dos secretarias a las que les destino más recursos: “Obras y Servicios Públicos junto a Desarrollo Humano a la que más presupuesto le asignamos. Cuando asumimos el 10 de diciembre de 2019 en verdad encontramos una ciudad que parecía un basural. Hacía mucho tiempo que los servicios no funcionaban como correspondía. No había planificación ni ordenamiento. Hicimos un relevamiento y nos encontramos con 238 micro basurales dentro de la ciudad. Un parque automotor obsoleto, muchas de las herramientas no estaban en la municipalidad. Todavía hoy estamos poniendo en funcionamiento. Necesitamos las herramientas para poder cumplir con los servicios. Hemos invertido mucho presupuesto, pero aun es hoy es una de las falencias”.

Ceres hizo el recambio de gran cantidad de luminarias, lo que, sin lugar a dudas, ha cambiado a la ciudad. “Avanzamos mucho en el recambio de luminarias que datan de 35 años atrás. Todavía gran parte de la ciudad tiene luminarias de vapor de sodio, de mercurio, nosotros empezamos con un recambio de luminarias LED. Hoy ya llevamos 700 luminarias en arterias principales, el ingreso a la ciudad, avenidas y boulevares. Esto se hizo posible a través del apoyo para la firma de tres convenios del Senador Felipe Michlg. Hemos hecho una mejora sustancial en el sistema general de desagüe de la ciudad. Empezamos con una canalización de más de 15 km. Trabajamos mucho en la limpieza y saneamiento del basural, hicimos una inversión importante de maquinaria pesada para abrir espacios, compactar basura y las mejoras en la infraestructura básica. Hoy tenemos en marcha dos cooperativas. El Girsu tuvo un alto acatamiento en la población, que separa en origen y eso a nosotros nos permitió recuperar mucho material. Se conformaron dos cooperativas de trabajo, una que está abocada al cartón y el plástico y la otra se ocupa de chatarras y otros metales” detalló la Intendente.

Ceres será un punto de acopio regional de cubiertas en desuso

“Recientemente firmamos un convenio con Worms Argentina que es una empresa que se dedica a reciclar las cubiertas en desuso. Hoy en el basural hay más de 3.000 cubiertas en desuso que realmente es un residuo complicado, ocupa lugar y atrae vectores. De las cubiertas la empresa hace muchas cosas desde mobiliarios urbanos, reductores de velocidad, pistas para las canchas de futbol 5. Cada neumático tiene un precio según el tamaño y la marca, al municipio le deja un 30%. Estamos trabajando en la economía circular, hemos reciclado más de 300.000 kg de cartón en 8 meses. Merced a esto hay 13 familias que tienen trabajo con un sueldo mensual de $43.000 con lo reciclado del residuo. Una de las cuestiones preocupantes en nuestra gestión era la generación de empleo local y nosotros creemos que es muy importante el empleo verde” adelantó Dupouy.

Inclusión real

“Nosotros incorporamos en nuestra gestión la perspectiva de género y diversidad. Nos capacitamos mucho, hemos incorporado diferentes roles y funciones: mantenimiento de espacios verdes, embellecimiento de espacios urbanos, huerta agroecológica en el vivero, mantenimiento de espacios en el cementerio, relevamiento del plan rector del arbolado.

Este año plantamos 1000 árboles, cuando termine mi gestión quiero tener plantado 4.000 más. Llevamos censados más de 3.500 especies, sabemos qué especies hay en cada arteria y en cada espacio público y como esta en cuento a su sanidad vegetal. Hemos incorporado chicas trans a la oficina de empleo, actualmente hay tres mujeres que se están capacitando para conducir maquinaria pesada” detalló la Intendente.

Por otra parte, Alejandra Dupouy indicó que “a través de las capacitaciones, ordenamiento, pago de sueldo en tiempo y en forma al personal municipal hemos logrado revertir esa imagen negativa, la sociedad lo está revalorizando al empleado municipal. Ellos son los brazos y las piernas en el territorio, porque son los que recolectan la basura, son los que pintan, son los que barren, arreglan el alumbrado, podan, deforestan, somos un gran equipo”.

Pandemia

“Nosotros seguimos muy complicados con los contagios, creo que seguiremos unos 6 ó 7 más. Hay muchas personas aisladas, tenemos decesos muy lamentables. Nos ha tocado un año difícil para una gestión que se iniciaba con muchos problemas con una herencia que traía una deuda importante. Nos fuimos acomodando. Esta pandemia vino sin manual de instrucciones, hemos tenido que conformar la mesa de defensa civil y seguir para delante con medidas pensando en el bien común. Tenemos más de 1350 familias con necesidad de un techo propio. Agua potable, cloacas y empleo, y esta pandemia las dejo más al desnudo. Hemos visto cosas terribles, por ejemplo, situaciones que desprendieron la creación de una Casa de Abrigo para Víctimas de Violencia. Hubo una explosión de denuncias por violencia de género, el equipo de la municipalidad recibió más de 120 denuncias en estos meses, hemos atravesado situaciones muy difíciles. Debimos pensar en solucionar este tema rápidamente” comunicó preocupada.

Finalmente, y ante toda las vicisitudes y escollos que debieron sortear, Ceres les regaló a los ciudadanos un árbol gigante. “Queríamos regalar una luz de esperanza a la gente que este año la paso tan mal. El Secretario de Obras estuvo trabajando en este proyecto que tiene 25 metros de altura, es imponente. Esperanza de que el año que se inicie llegue con otra impronta y buenas nuevas. Nuestro balance es positivo, a pesar de la pandemia pudimos cumplir con mucho de lo planificado, si bien es cierto que hubo áreas que no pudieron desarrollarse como educación, cultura y deporte. Así mismo hemos firmado convenios con 5 universidades entre ellas la Universidad Nacional de la Plata. Se ha trabajado en muchos programas. Es muy grato hacer un repaso de todo lo logrado. Agradecemos el acompañamiento del vecino, todas las obras como la creación de nichos y remodelación de la fachada en el cementerio, el mantenimiento de 200 km de caminos rurales, cuatro cuadras que se culminas de una avenida muy importante, mejoramiento de la limpieza, hemos trabajado muchas cosas. Creo que es un año que arroja un balance positivo para la gestión y a nosotros nos alienta para apostar por obras de mayor envergadura. Todo lo que hemos venido haciendo fue con mano de obra propia y con presupuesto propio. Esperamos que el año que viene la provincia y la nación nos ayude, Ceres tiene muchísimas necesidades” finalizó.