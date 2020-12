Covid 19 San Cristóbal: 68 casos en los últimos 15 días y 13 en las últimas 24hs

En un análisis fino, y teniendo en cuenta que por allí los reportes diarios no son del todo explícitos, y asumiendo el riesgo de que nos podemos equivocar en las valoraciones que hacemos, estamos en condiciones de hablar de una curva ascendente de casos en la ciudad de San Cristóbal, donde no podríamos determinar que haya o no circulación comunitaria, pero sí, hablando de manera informal con quienes ya han contraído el virus, el 50% de las personas (o más) no sabe dónde se contagió, lo que hace pensar dos posibilidades; que hay circulación comunitaria, o que estamos fallando como sociedad.

La circulación comunitaria sabemos de qué se trata, ahora, ¿Por qué también pensamos que hay una falla como sociedad?, es simple, porque en ciertos aspectos nos relajamos. Desde comercios donde no usan divisores en el mostrador, donde no se exige el uso del tapaboca o prohíba el ingreso a quienes no lo usen, donde vemos que en muchos casos no se respeta el distanciamiento social y más, la falta de control.

Hoy la junta civil convoca a una reunión para tratar este tema. Es imprescindible que se refuercen los controles en todos los lugares donde haya circulación de gente.

Simple: barbijo, alcohol y distanciamiento. Todos queríamos volver a la vida que teníamos, pero por lo visto esto todavía no puede ser. El problema es de todos, pero debe haber una fuerte conducción de este proceso, para no lamentar dentro de pocos días males irreparables.

Es importante dar a conocer una reciente noticia que esta recorriendo las redes, Cataleya por decisión propia no abrirá sus puertas el 24 ni el 31, lo que marca la sensación de preocupación que ha ganado la calle.