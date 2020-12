El Diputado González dijo que es positivo haber presentado 82 proyectos

Creo que he cumplido con las expectativas a pesar de una pandemia que nos ha cambiado toda la planificación.

Terminar el 2020 con 82 proyectos presentados creo que marca que hemos escuchado los reclamos de la gente y de los vecinos en particular. Estamos trabajando muy cerca con el Senador y los Ptes. Comunales e Intendentes y por eso lo consideramos fructífero, agregó González.

Aclaró que el proyecto de traslado de docentes rurales se está comenzando a implementar por parte del gobierno, pero lamentó que una iniciativa sobre prevención del dengue se desechó y creo que era muy importante tenerla en cuenta.

Esta oportunidad que me dió la gente con el voto no pienso desaprovecharla, afirmó el diputado. Consultado sobre la figura del Senador, respondió que el Senador Michlig marca un antes y un después en el departamento, pero también desde la banca de diputado se puede aportar mucho a la sociedad sin pasar desapercibido.

González dijo que debemos insistir en respuestas económicas y de obras para el departamento y puso como ejemplo la necesidad de respuestas inmediatas ante el estado de la ruta 23 que ya se ha cobrado varias vidas. Pero esta deuda no es sólo del actual, sino que viene del anterior, reconoció el diputado.

Sobre el proyecto que buscará impulsar en el 2021, manifestó que tengo una iniciativa para modificar la ley de Humedales. Estamos viendo como se está destruyendo el medio ambiente por lo que buscamos que se preserve la biodiversidad. La actual ley no llega a fondo, remarcó el diputado.

Al evaluar al gobierno de Perotti, dijo que e gobernador no cumplió con las expectativas de ningún sector. Puso como ejemplo que se volvió a los sueldos de empleados públicos en negro, la concesión de casinos on line está fuertemente cuestionada, entre otras deudas que nos muestran una provincia prácticamente paralizada.

Fuente Radio Belgrano Suardi.