Insisten con las propiedades de la ivermectina para enfrentar al coronavirus

En dialogo con Radio Belgrano, el Doctor en Ciencias Veterinarias, Carlos Edmundo Lanusse, investigador del Conicet en el Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN) indicó que en un trabajo de recopilación de ensayos disponible en el mundo, realizado en Inglaterra, han demostrado que los tratamientos de la enfermedad con este medicamento disminuyeron entre un 72 y 73% la necesidad de internar a los pacientes y hasta un 80% han evitado la muerte.

“La ivermectina es un fármaco muy conocido como antiparasitario. Es un fármaco seguro, económico y accesible. Nosotros tenemos más de veinticinco años estudiando las propiedades farmacológicas de este medicamento en los animales y últimamente en los seres humanos”, comentó Lanusse, quien agregó “que en el mundo entero de la mano de los elevados costos que significa incorporar los nuevos tratamientos, se trabaja en el reposicionamiento de fármacos viejos para usos nuevos.

En ese contexto, este medicamento se venía estudiando para muchos usos por fuera del de antiparasitario y apareció allí la posibilidad del potencial antiviral, arrancando ahí nuestro vínculo con esta investigación”.

Según Lanusse, ya han demostrado que “la ivermectina a altas dosis baja la carga viral y que es una herramienta que, aún hoy sin la aprobación oficial, puede tener un impacto muy importante en la colaboración del control del virus”.

En referencia al significado de alta dosis, el facultativo dijo que “esto no quiere decir que sea tóxico, sino que como antiparasitario tradicional se utilizan 0,2 miligramo por kilo de peso y para bajar la carga viral en individuos infectados se están utilizando 0,6 miligramos, es decir 3 veces más de lo habitual, durante varios días”.

El investigador reconoció que si bien se recomienda que se use bajo prescripción médica, la gente tiende a automedicarse ante la incertidumbre, agregando que “la evidencia científica más fuerte es para que se use como tratamiento curativo cuando hay síntomas, pero en varios protocolos que se están haciendo en distintas provincias, se lo incluye como tratamiento preventivo”.

Consultado Lanusse en cuanto a la demora de Anmat para aprobar el uso de este medicamento, sostuvo que “El Ministerio de Salud y el Anmat tienen que responderle al pueblo argentino, no a nosotros los científicos,

El argumento de que deberían tratarse a muchos miles de pacientes con ivermectina, nosotros creemos que no es necesario, ya que hay 30 años tratamientos en el uso como medicina humana y hay más de 2000 millones de personas en el mundo que han recibido tratamiento con este medicamento, por lo que se podría aprobar hoy”.