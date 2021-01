Personal de salud de San Guillermo recibió la Sputnik V

El Director del SAMCO Pedro Giménez se refirió a la vacuna Sputnik V que recibieron este martes en la ciudad de Rafaela. "Yo soy parte del equipo del Hospital Jaime Ferré y tenían que vacunarme. Una vacuna sirve para 5 dosis, así que me preguntaron si no quería viajar con alguien de San Guillermo para aprovechar la vacuna y así hicimos, logramos vacunar a 4 integrantes de nuestro equipo", explicó.

"Las personas vacunadas, además de mi persona, fueron cuatro personas entre médicos y enfermeras. La Doctora Noelia Ribotta, el Doctor Farías que hace guardias en San Guillermo y Arrufó, Viviana González que es bioquímica y es la encargada de hacer los hisopados y la enfermera Lorena Galfré. La idea es que en no mucho tiempo ya lleguen las dosis a San Guillermo y se pueda vacunar el resto del equipo de nuestro SAMCO", agregó.

"A los 21 días aproximadamente tenemos que tomar la segunda dosis. A pesar de lo que puede ser la segunda ola del virus el efecto de esta vacuna se puede mantener. Creo que es un gran paso que se puedan vacunar los integrantes de los equipos médicos. Luego, les tocará el turno a los adultos mayores y personas de riesgo. El tema que ya está establecido, según estimaciones. que nos llevará unos 3 años para vacunar al 70% de la población de nuestro país y que tenga un efecto rebaño y realmente sea importante para prevenir la enfermedad", remarcó.

Fuente Tv coop.