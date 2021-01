Municipales en estado de alerta y movilización

El próximo miércoles se reunirá el Plenario de Secretarios Generales de los gremios integrantes de FESTRAM para resolver las medidas a seguir si no se convoca urgente a la Comisión Paritaria para discutir un aumento salarial que reintegre la caída del poder adquisitivo de más de un 16% durante el año pasado y un aumento que supere la inflación, que está haciendo inalcanzable el acceso a los alimentos básicos. Hoy, según INDEC, una familia necesita un ingreso de $54.207,53 para no ser pobre y el Gobierno prevé una inflación del 29%. Esas serán las pautas a debatir, y el rechazo a sumas fijas no remunerativas ni bonificables.

Desde la conducción gremial advirtieron que no tolerarán “que la puesta en escena de un proyecto de autonomía municipal -unilateral e inconsulto - que la gente desconoce”; sea la excusa para ejecutar un acto de vandalismo sobre el salarios de los trabajadores y trabajadoras de Municipios y Comunas, para así evitar la transferencia de recursos y la asistencia que la Provincia debe asegurar. La estrategia del Gobierno provincial –en este sentido- queda expuesta al intentar dar tratamiento del tema autonomía en Sesiones Extraordinarias, y al momento que deben discutirse paritarias.

Tampoco admitirán artilugios como la exhortación de la Corte Suprema del Lawfare a modificar la Constitución Provincial y la Ley de Paritaria, ya que serán considerados como un pretexto propio de la década Menemista para precarizar salarios y condiciones de trabajo.

A su vez desde la Federación le aconsejan al Gobierno Provincial que reclame a la Corte Suprema hacer cumplir la Constitución Nacional exigiendo una nueva ley de coparticipación que devuelva la verdadera autonomía financiera a Provincias y Municipios.

FESTRAM oficializó el pedido de convocatoria a Paritarias y espera una respuesta con anterioridad al Plenario de Secretarios Generales.