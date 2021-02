Una bicicleta para “Juancho”

En un nuevo gesto solidario, San Cristóbal demostró que cuando lo necesitan, acude. Si no lo conoces a “Juancho” no sos sancristobalense, podría decir tranquilamente una frase, y justamente por ese motivo, porque todos los conocemos y sabemos del esfuerzo que debe realizar Juancho para poder caminar, es que dolió la noticia – de hace unas semanas- de que le habían robado su bici y que la estaban buscando.

Jactados de esta situación, un grupo de amigos que comparten la Peña QTLSTH, tomaron la firme decisión de colaborar. “Es conocidos por todos, el pasa por acá varias veces por día y andaba buscando una bicicleta, por eso hicimos una pequeña campaña y la pudimos conseguir”, cuenta Tito Nievas, uno de los integrantes de la Peña quién además agregó que “nos demoramos un poquito más porque hubo que restaurarla, pero ya está lista para entregar. Le grabamos su nombre en el cuadro y en el guardabarros su nombre por si se la vuelven a robar, para que sea más fácil de encontrarla”, relata Nievas, pero va más allá; “él necesitaba su bici, sale a vender bingos con ella y eso le posibilita una entrada económica, por eso apelamos a que la gente tenga consideración y no se la roben más”.

A su turno, Juancho contó que usaba la bici para vender El Lorito de la Suerte, y que se la robaron de su casa. “Vine un día de mí amigo y le pregunté si me podía conseguir una, llamó a 8 personas y ninguna le contestó, pero días después me dijo que Aldo Ojeda (por intermedio del bingo en los aportes que hacen a la comunidad) te va a conseguir la bici. Estoy muy contento”, expresaba entre lágrimas Juancho.