Dupouy: » La provincia inició un juicio contra el municipio, porque el gobierno del PJ no rindió aportes del fondo sojero 2016″

La Intendente de la Ciudad de Ceres, tuvo un largo dialogo con Máxima FM sobre gestiones personales en la provincia por obras publicas, los fondos que se adeudan por concepto de gastos corrientes, respondió consultas de oyentes y se refirió a una novedad que surgió en el dialogo con los funcionarios provinciales, «recibimos una cédula de notificación donde el Gobierno de la Provincia le confirma un juicio contra Municipalidad de Ceres por la falta de rendición del aporte por fondo sojero que se cobró en el año 2016, y no se rindió como era debido. Ese importe allá por 2016 era de $1.282.000, y hoy se actualizó a más de $ 3 millones. No se sabe que pasó con esos dineros, porque al no haber una rendición, no se puede saber a que se destinó o que se hizo con esa plata» sostuvo la mandataria.

Sobre las obras planteadas a los funcionarios de la provincia, «son obras para construir viviendas sociales en lotes de Barrio Cooperativo, y construir cordón cuneta, y veredas por algo más de $ 31 millones, que se podrían hacer a partir del programa provincial Incluir. Claro que esto es para ejecutar en este 2021, porque son muchas las necesidades de casitas, o por el tema veredas».

Las reuniones de Dupouy también se prolongaron con el director de Vialidad, «planteamos la necesidad de que se vea de modificar la iluminación e instalar columnas faltantes en el ingreso a Ceres por Ruta Nacional 34. Lo mismo para el tema de obras en banquinas, está muy descalzada en prácticamente toda la extensión, y los de los pastos es todo un problema ya que eso debe cortarlo la empresa concesionaria de la ruta».

La mandataria respondió consultas sobre trabajos en canales en calle Maipú, avenida Salta, desagues de Bvard España y Ruta 34, veredas, riego en pasajes de barrio Malvinas, y por ende la necesidad de conectividad entre veredas a través de los famosos pasillos de enlace por medio de losas. «En este aspecto a la obra hay que hacerla, ya se lo plantee al secretario de obras públicas, y tenemos que solucionar ese problema, si después tenemos que ver como componemos esa calle con las losas puestas deberemos hacerlo también. Pero es una decisión tomada».