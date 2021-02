Presentaron Billetera Santa fe en San Cristóbal

En la presentación ante los comerciantes de la ciudad de San Cristóbal estuvieron la Directora de Registro Civil Luisina Giovannini, la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, María Betania Albrecht, y el representante de Plus Pagos Fernando de Ángelis.

Billetera Santa fe es una App destinada a los comerciantes y consumidores, los primeros podrán ofrecer beneficios exclusivos y aumentar las ventas y los usuarios podrán comprar y pagar con muchos descuentos.

“Este es un programa totalmente inclusivo porque esta destinado a cualquier comerciante, aquí no se segmenta al comercio grande o chico, puede adherirse desde una pequeña despensa hasta un gran supermercado, Es un programa que tiene un gran beneficio: un reintegro muy importante, porque tiene un tope muy alto en el reintegro cosa que no pasa con otras promociones de bancos. La promoción o el programa hoy esta signado para supermercados y farmacias de lunes a domingos con un 30% de reintegro, turismo, bares y restaurantes, jugueterías y librerías, mueblerías: lunes, martes y miércoles con un 30% de reintegro y electrodomésticos lunes. Martes y miércoles con 20% de reintegro. Decimos reintegro porque no es un descuento al momento de la compra, si voy a comprar por $1.000 abonaré $1.000 pero mañana en mi billetera voy a recibir el porcentaje de reintegro de acuerdo al rubro, en el caso del supermercado me devolverán el 30%. Es decir que cuando haga una compra de $1.000 mañana tendré $300 para seguir consumiendo. Cada usuario de cada billetera tendrá un reintegro mensual en los distintos rubros de hasta $5.000” indicó De Ángelis.

A diferencia de las compras con tarjeta, donde el reintegro recién lo visualiza al mes siguiente, con Billetera Santa Fe el saldo a favor se visualiza al otro día. La idea, es que, con ese reintegro se sigan efectuando compras y así armar la cadena de pagos. La aplicación es gratuita, hay que ser mayor de 18 años y tener residencia en la provincia de Santa Fe.

Articulación público privada

“La pandemia nos apuró en empezar a adoptar herramientas y ser creativos. Estamos muy acostumbrados a la contratación de bienes y servicios, esto es lo que se viene, lo que ya está, venimos a traer esta herramienta que tiene dos patas: la promoción del comercio y los beneficios para los consumidores. Billetera Santa Fe de la mano con Plus Pagos tiene como finalidad que los usuarios puedan obtener bienes y servicios que están identificados por rubros y obtengan un reintegro, es un acompañamiento muy fuerte para la economía familiar. Es una iniciativa que está funcionando muy bien y está siendo mirada por otras provincias” destacó