Guillermo Cravero: «Los únicos que decidirán los destinos del Malvinas son los vecinos, y nadie más»

«Lo que manifestó el presidente del Concejo ayer fue de un autoritarismo total, autoritarismo que no compartimos desde la gestión». «Pero estamos seguro que ese no es el Pablo Fiore que nosotros tratamos y vemos, esa nota que presentó tiene alguien detrás, y es un abogado, que cuando fue concejal llegó a la banca de manera autoritaria bajando a muchos, y se manejó con autoritarismo en su periodo».

Para clarificar la cuestión de cómo se elegirán las autoridades, Cravero dijo, «todo lo decidirá la asamblea de vecinos, nadie puede desacreditar eso. Ellos decidirán si conforman una lista de consenso, o bien deciden convocar a elecciones a sobre cerrado. La Intendente, el 12 de febrero decretó la conformación de una comisión normalizadora, integrada por Ulises Marozzi, Carlos Dutto y Yanina Brondoni» quienes se harán presente en la asamblea. Su rol solo es el de observadores y de ratificar la decisión de los propios vecinos.

Cravero citó que hay reglamentos claros que no pueden ignorarse, «por ese motivo no entendemos que quiere impugnar el Concejo, si tomaron pésimas decisiones en su momento con relación a dejar acéfalas las comisiones vecinales, que incluso ya habían sido aprobadas por ordenanza, y ratificadas por el Ejecutivo, no podemos creer como se quisieron manejar» sostuvo.

Para el coordinador de gabinete, «el gobierno acá no juega nada, sino que nos digan cual es el candidato radical. Nosotros como gobierno tenemos que reforzar la participación democrática de todos los vecinos del barrio. Y es lo que hicimos, convocamos en todos los medios, con tiempo de antelación como lo indica el reglamento».

Posteriormente respondió inquietudes de vecinos como la gestión para llevar energía a los lotes que vendió a pocos días de irse el gobierno anterior, y al que criticó por la forma en la que vendió esos terrenos, «no vamos a dejar solos a esos vecinos ya estamos gestionando la energía y vamos a encarar la construcción de veredas y pasillos». Sobre la entrega de bolsones, sostuvo que es una mentira que se lo haga con fines electorales para que se vote por un candidato en particular.

Fuente Ceres Ciudad.