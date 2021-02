Paritarias 2021: estatales y docentes tienen este jueves su tercer encuentro con el Gobierno

El gobierno reanuda este jueves la discusión con los gremios en el marco de las paritarias 2021. En primer lugar serán recibidos los docentes, que fueron convocados a partir de las 10 de la mañana en Casa de Gobierno. Luego, desde las 12 será el turno de Upcn y ATE.

En diálogo con Aire de Santa Fe, el ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, adelantó que este jueves habría un pedido concreto por parte de los sindicatos que el gobierno va a evaluar y que la propuesta porcentual de aumento llegaría, a más tardar, la próxima semana.

"La idea es tratar de cerrar (la paritaria) lo antes posible. Esta semana hay una reunión más de paritaria nacional, con lo cual luego estaríamos en condiciones de hacer la propuesta nosotros", señaló el funcionario en una charla con el programa "Pasan Cosas", conducido por Adriel Driussi y Luciana Trinchieri.

Luego del encuentro de la semana pasada, el secretario general de Upcn, Jorge Molina confirmaba que se había avanzado concretamente sobre las titularizaciones de subrogancias y contratados. Al respecto, el gremialista explicó que comenzarían a enviarse a los diferentes ministerios de la administración provincial las indicaciones para realizar esos trámites.

Sobre la discusión salarial, Molina reconoció que hay diferencias sobre el porcentaje de aumento que comenzó a tratarse en la reunión anterior. "Estamos en el arranque de la política salarial. Sabemos que la pauta nacional es del 30% pero va a ser de muy difícil cumplimiento esa pauta inflacionaria”, indicaba.

Por su parte, el secretario general de ATE, Jorge Hoffmann admitía que “es una paritaria diferente a las demás porque el gobierno nacional quiere que los salarios crezcan por encima de la inflación”.

Docentes

Finalizado el segundo encuentro paritario, el ministro Juan Manuel Pusineri anunciaba que todo docente, independientemente del ingreso que tenga, va acceder al boleto educativo gratuito. Para ello, se van a establecer las modificaciones correspondientes a las normas vigentes, de acuerdo a lo convenido con los sindicatos que representan a estos trabajadores.

Además, el ministro confirmaba que se van a ratificar las licencias de los docentes establecidas en el “código 500” de la nomenclatura: “estas licencias van a seguir vigente para los trabajadores que por edad y situación de riesgo o tener a cargo cuidado hijos menores deban hacer uso de las mismas, quedando justificada su inasistencia”.

Referido al transporte en distintos puntos de la provincia y la situación de varias líneas interurbanas que han cambiado horarios y reducido recorridos, dificultando sobre todo en el interior el traslado de los docentes a los establecimientos, desde el Ministerio de Educación se va a habilitar un mecanismo para que los docentes puedan notificar esta situación y no se vean perjudicados por una inasistencia cuando en realidad no tuvieron la posibilidad de llegar a la escuela.

Pusineri indicaba además que “la provincia va a garantizar a los docentes los hisopados para la vuelta a la escuela, se va a instrumentar por medio del Ministerio de Salud y todos los docentes que tengan o quieran hisoparse van a tener la posibilidad de hacerlo de forma gratuita”.



Paritaria nacional docente

Los cinco sindicatos docentes con representación nacional reclamaron la semana pasada al ministro de Educación, Nicolás Trotta, un aumento salarial paritario anual superior al 30% para "ganarle al proceso inflacionario" y elevar "el haber inicial" en todas las jurisdicciones del país, confirmaron las fuentes gremiales y el funcionario.

El encuentro paritario continuará "formalmente la semana próxima, pero habrá conversaciones mañana y el fin de semana", aseveró Trotta en declaraciones a la prensa, quien detalló que además del aumento salarial se estudia la "mejora" del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

"Nos han planteado un aumento salarial superior al 30%. Nosotros vamos a hacer una propuesta acorde a la necesidad de los maestros. Escuchamos la propuesta y se abre un proceso de negociación", sostuvo el ministro de Educación en declaraciones a la prensa al finalizar la reunión.

El pedido de los gremios de maestros se ubica cerca de la pauta salarial del 29% que promueve la Casa Rosada, por lo que se espera que la firma de la paritaria no demore demasiado.

De hecho, poco antes de la reunión los referentes de CTERA, el gremio mayoritario de docentes nacionales, mantuvieron un encuentro en Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández, en una foto que fue interpretada como un gesto favorable del principal sindicato a las expectativas de demanda salarial que estableció el Gobierno.

El ministro Nicolás Trotta coordinó la reunión virtual desde el Palacio Sarmiento, sede de la cartera educativa, y participaron sindicalistas de CTERA, SADOP (docentes privados), Confederación Argentina de la Educación (CEA), Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET).

"Nuestro compromiso es ganarle a la inflación (con la propuesta salarial a los docentes). A su vez, no sólo está el salario inicial para todos los docentes de la Argentina, por ejemplo el incentivo docente fue duplicado en el 2020 con un gran esfuerzo del Gobierno nacional. Vamos a seguir hablando en los próximos días para llegar a un acuerdo. Reconocemos el enorme compromiso en el marco de la pandemia y en el regreso seguro de las clases", agregó el titular de Educación.