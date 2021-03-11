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Julio Lucero ya está conduciendo la Unidad Regional IX de Policía

Luego de la Resolución N° 185, firmada el 5 de marzo de 2021 por el ministro de Seguridad Marcelo Saín, y sin actos formales, ya están en funciones los nuevos jefes.

Actualidad 11/03/2021 Victoria Grasso Victoria Grasso
Lucero 1

UNIDAD REGIONAL IX — DEPARTAMENTO GENERAL OBLIGADO

JEFE: Director de Policía JULIO CESAR LUCERO  

UNIDAD REGIONAL XIX — DEPARTAMENTO VERA

JEFE: Subdirector de Policía DANIEL GUSTAVO BOROVACHI  

UNIDAD REGIONAL XVII— DEPARTAMENTO SAN LORENZO

JEFE: Director de Policía LUIS PABLO MALDONADO  

UNIDAD REGIONAL VIII- DEPARTAMENTO GENERAL LOPEZ,

JEFE: director de Policía DIEGO GERMÁN BORDON  

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES POLICIALES (D -3)

SUBJEFA: Subdirectora de Policía LILIANA PATRICIA CHAMORRO  

DIRECCION GENERAL DE POLICIA COMUNITARIA

DIRECTOR: Subdirector de Policía CLAUDIO ANDRES LOPEZ  

DEPARTAMENTO DE RELACIONES POLICIALES

JEFE: Subdirector de Policía IGONET SEBASTIAN JESUS  

DIRECCION DE COORDINACION CON OFICINAS DE GESTION JUDICIAL.

DIRECTORA: Subdirectora de Policía MARGARITA DEL CARMEN ROMERO 

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