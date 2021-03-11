Julio Lucero ya está conduciendo la Unidad Regional IX de Policía

UNIDAD REGIONAL IX — DEPARTAMENTO GENERAL OBLIGADO
JEFE: Director de Policía JULIO CESAR LUCERO
UNIDAD REGIONAL XIX — DEPARTAMENTO VERA
JEFE: Subdirector de Policía DANIEL GUSTAVO BOROVACHI
UNIDAD REGIONAL XVII— DEPARTAMENTO SAN LORENZO
JEFE: Director de Policía LUIS PABLO MALDONADO
UNIDAD REGIONAL VIII- DEPARTAMENTO GENERAL LOPEZ,
JEFE: director de Policía DIEGO GERMÁN BORDON
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES POLICIALES (D -3)
SUBJEFA: Subdirectora de Policía LILIANA PATRICIA CHAMORRO
DIRECCION GENERAL DE POLICIA COMUNITARIA
DIRECTOR: Subdirector de Policía CLAUDIO ANDRES LOPEZ
DEPARTAMENTO DE RELACIONES POLICIALES
JEFE: Subdirector de Policía IGONET SEBASTIAN JESUS
DIRECCION DE COORDINACION CON OFICINAS DE GESTION JUDICIAL.
DIRECTORA: Subdirectora de Policía MARGARITA DEL CARMEN ROMERO