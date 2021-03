"La guardia 24 horas y la internación está garantizada”

"La Guardia 24 Horas del fin de semana y la internación de los pacientes está garantizada y estamos en gestión permanente para lograr consolidarlo y que continúe después del fin de semana también. Esta tarde habrá una reunión con el personal y desde la Dirección del SAMCO estamos haciendo ante el Ministerio de Salud todas las gestiones necesarias para asegurar la guardia y las comidas para los pacientes internados. Esto se lograría a través del aporte del Gobierno de la Provincia. En las próximas horas podría haber novedades, pero queremos llevarle tranquilidad a la gente", agregó el Director del SAMCO.

Hugo Aguirre (Presidente Comisión Directiva Samco): "Tienen que hacerse cargo, el samco no tiene la maquinita de emitir dinero"

El Presidente de la Comisión Directiva del SAMCO Dr. Hugo Aguirre explicó la Carta Abierta donde se detallaba que el SAMCO a partir de las 00.00 horas de este sábado 20 de marzo no seguirá brindando la atención de Guardia 24 Horas y el servicio de comidas a los pacientes internados. "Hemos enviado notas por escrito planteando la situación económica de nuestra institución y no hemos tenido respuestas favorables ni del Municipio ni del Gobierno Provincial. El Municipio al menos nos respondió, nos dijeron que van a seguir aportando lo que aportaron el último mes, pero no van a aumentar el importe porque ya lo han decidido así. Desde el Ministerio de Salud de la Provincia directamente ni nos respondieron", advirtió.

"Tienen que hacerse cargo. La solución sería que tuviéramos una maquinita de emitir dinero, pero no la tenemos. Así que espero que con esta medida la población de San Guillermo tome conciencia de la magnitud de la problemática y entre todos le encontremos una solución", remarcó el Presidente de la Comisión del SAMCO. "Las alternativas para una solución definitiva sería un mayor aporte de la Municipalidad o que el Gobierno de la Provincia aporte en tiempo y forma y mayor cantidad de dinero, con mayor creación de cargos y no que tengamos que estar todos los meses rindiéndole cuentas y estar expectantes de si nos entregan el aporte o no".

"Otra solución sería que la población haga un aporte tipo bono solidario mensual o incluirlo con los impuestos, ya que si comparamos con otras ciudades San Guillermo aporta por habitante un importe mucho menor que otras ciudades de la región", remarcó. "Esperemos que esto pueda solucionarse pronto", agregó.