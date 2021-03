Durante los meses de pandemia los 11 diputados radicales presentaron más de 800 proyectos

El 20 de marzo de 2020 el gobierno nacional dictaba el primer decreto presidencial declarando el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). Desde entonces hasta hoy pasaron 365 días. La incertidumbre fue dando paso a las acciones y de manera rápida los legisladores del bloque de la UCR encabezados por Maxi Pullaro fueron organizándose para trabajar cerca de los sectores más afectados por la pandemia. Primero de manera virtual mediante conferencias y más tarde, cuando así se autorizó, a través de reuniones y recorridas respetando protocolos y medidas de seguridad; diputadas y diputados radicales relevaron las distintas problemáticas y construyeron una agenda de propuestas que se tradujeron en casi 900 proyectos presentados en la Legislatura provincial.

Así, en un año se realizaron más de 500 zoom y cerca de mil reuniones presenciales con docentes, personal de salud, trabajadores de distintos sectores, industriales, comerciantes, colegios de profesionales, pequeños y medianos comerciantes. Maximiliano Pullaro, Silvana Di Stefano, Juan Cruz Cándido, Georgina Orciani, Marcelo González, Silvia Ciancio, Sergio “Checho” Basile, Jimena Senn, Fabián Palo Oliver, Marlen Espíndola y Fabián Bastía se repartieron a lo largo y ancho de la provincia para llevar a la Cámara de Diputadas y Diputados las mejores propuestas para este año de pandemia.

Entre el 20 de marzo del 2020 y el 20 de marzo del 2021, 856 iniciativas fueron presentadas contemplando aspectos necesarios para el aislamiento y el confinamiento al que se sometió a toda la población. Desde actividades administrativas y de forma legal que permitieran el funcionamiento de las instituciones, hasta programas de sostenimiento a los sectores del comercio, de la industria, profesionales y trabajadores.

Así surgieron el Plan Asistir y el Sostener que proponía con recursos monetarios y herramientas genuinas brindar aire a los comercios e industrias locales cerradas por disposición gubernamental; o apoyar con el sostenimiento de los alquileres a aquellos que durante meses debieron suspender sus tareas laborales sin tener ingresos. Planes de prórroga a las cargas fiscales, créditos blandos con pagos diferidos y de largo plazo, bonos de asistencia a Docentes remplazantes, personal de la Salud, personal policial; y protocolos de seguridad sanitaria para diversas actividades con el propósito de lograr una reactivación de las tareas en cada uno de los rubros de manera criteriosa.

Con un Gobierno provincial que mantiene miles de millones de pesos en plazo fijo, y que cerró el año fiscal con más de 18 mil millones, es inadmisible que durante estos 12 meses la ayuda a los trabajadores, pequeños y medianos emprendedores, profesionales y santafesinos en general haya sido escasa, tardía y mala.

Un año en el que la gestión de Omar Perotti usó la pandemia como excusa para retrasar pagos, cerrar la puerta al diálogo, abandonar el sistema Educativo dejando a docentes, padres, madres alumnos, alumnas y edificios escolares a su suerte, maltratar la Seguridad dejando sin control el mantenimiento de los móviles y los recursos y herramientas de la Fuerza policial destratando al personal, retrasar las obras en toda la provincia, hacer caja y no responsabilizarse de nada; construyendo un relato con verdades a medias o mentiras completas. Falacias.

A todo esto, los legisladores y legisladoras del Bloque de la Unión Cívica Radical contestaron con trabajo y con propuestas concretas. Trabajo cerca de los gobiernos locales y las instituciones para escuchar sus problemáticas y actuar en consecuencia. Propuestas traducidas en proyectos reales y con criterio para dar respuesta a cada una de ellas. Las diputadas y diputados de la UCR no son legisladores de escritorio. Son funcionarios que trabajan en donde están los problemas y proponen soluciones.

Estos son algunos de los proyectos más importantes presentados por los legisladores en este año de pandemia.



Enfocados en la pandemia

Estos son algunos de los proyectos más importantes de cada diputada y diputado abordando la problemática del COVID 19 por área:

Educación

Juan Cruz Cacu Cándido: Se establece otorgar un bono extraordinario a agentes reemplazantes del sistema educativo provincial por un monto de $10.000 (diez mil pesos) mensuales hasta la reanudación del ciclo lectivo presencial – vetado por el gobernador.

Crear el programa de planificación progresiva (volver a la escuela).

Crea el sistema de acompañamiento pedagógico para estudiantes de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria.

Sergio “Checho” Basile: Plan de alfabetización digital para personas mayores de 18 años

Bono de conectividad a docentes: destinado a paliar los costos producidos por conectividad educativa como consecuencia de las medidas preventivas adoptadas para afrontar el Covid-19.

Georgina Orciani: Se solicita disponga informar con relación a los motivos que justifiquen la discontinuidad desmesurada de las paritarias docentes para el año 2020 su fecha de reanudación y los mecanismos previstos para evitar que el salario docente pierda su capacidad adquisitiva.

Por el cual se solicita disponga de manera urgente realizar la actualización del valor de la ración de copa de leche en los establecimientos escolares de santa fe, los que han quedado completamente desfasados con relación a la inflación provincial y nacional.

Silvana Di Stefano: Pedido de asistencia a personal de jardines durante la pandemia.

Informe sobre resoluciones ministeriales con relación al cursado de clases 2020/2021.

Marlen Espíndola: Solicita las medidas necesarias para crear un programa de apoyo económico destinado al personal docente y asistentes escolares bajo la categoría de suplentes, durante el periodo de suspensión de las clases relacionadas a la pandemia covid- 19.

Salud

Sergio “Checho” Basile: Plan de asistencia familiar de pacientes internados en efectores públicos: para que se cubran los gastos de familiares que viajan como acompañantes de pacientes atendidos en efectores públicos y no tienen los medios necesarios para solventar los costos de comida y alojamiento

Plan de salud mental por el cual se solicita a través del organismo que corresponda elaborar un plan de acción para el resguardo de la salud mental de los equipos de salud, agentes de seguridad y agrupamiento de servicios generales.

Georgina Orciani: Solicita por intermedio del Ministerio de Salud que se informen los motivos que impiden o retrasan el envío de recursos económicos para la activación de las camas de los tres centros de aislamiento respiratorio del cordón de la ruta 94 (Santa Isabel y Teodelina) y Venado Tuerto del Depto. General López.

Jimena Senn: La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, vería con agrado que el Poder Ejecutivo por medio del organismo correspondiente -y adjuntando la pertinente documentación- informe los modelos de protocolos de seguridad e higiene ante la pandemia que estamos atravesando, para asegurar las condiciones de trabajo médico y para garantizar la salud de:

1.- Pacientes con insuficiencia renal crónica en plan de diálisis, confirmados de COVID 19;

2.- Pacientes con insuficiencia renal crónica en plan de diálisis, sospechosos de COVID 19 y

3.- Pacientes con insuficiencia renal crónica en plan de diálisis con contacto estrecho con positivo de COVID 19. (Comunicación)

Marcelo González: Solicita por intermedio del organismo correspondiente disponga implementar el uso compasivo del ibuprofeno inhalado en personas infectadas con covid-19 que lo requieran y producir en el laboratorio industrial farmacéutico (LIF) Ibuprofeno de Sodio Inhalado y realice las gestiones que permitan su producción en laboratorios farmacéuticos privados. UCR-FPCS

Silvia Ciancio: Creación de equipos interdisciplinarios de salud mental para el acompañamiento a los trabajadores de los sistemas públicos de salud de Santa Fe.

Adherir a la ley nacional 27548, que crea el programa de protección al personal de salud ante la pandemia de coronavirus.

Programa de acompañamiento para personas afectadas por COVID-19 y personas que padezcan una enfermedad terminal.

Fabián Palo Oliver: Telemedicina. Proyecto de Ley mediante el cual se establecen lineamientos generales para la implementación y desarrollo de la telemedicina como prestación de los servicios de salud, atendiendo a la coyuntura pandémica.

Capacitación en intubación. Proyecto de Ley por el cual se crea, en el ámbito del Ministerio de Salud de la provincia, el programa “Aprendizaje en intubación a pacientes”, destinado a todo el personal sanitario y no sólo al habitualmente destinado a esa tarea.

Cuidadores domiciliarios. Proyecto de Ley en virtud del cual se regula la actividad de cuidadores y cuidadoras domiciliarias y/o polivalentes como personal auxiliar de los profesionales de la salud en el tratamiento de pacientes.

Maxi Pullaro: Incluir a personas con discapacidad en el plan de vacunación COVID.

Marlen Espíndola: Informes respecto a la campaña de vacunación en la región de salud de Reconquista.

Informar en relación a las prestaciones efectuadas a los afiliados con discapacidad durante los meses de abril, mayo y junio del 2020.- y proyecto de comunicación 40020 de fecha 04/09/2020 por el cual se solicita a través del instituto autárquico provincial de obra social (IAPOS) disponga arbitrar las medidas necesarias para garantizar el efectivo pago del ciento por ciento (100%) de las prestaciones facturadas y efectivamente prestadas a los afiliados que gozan del programa de discapacidad y del programa de enfermedades mentales severas y duraderas a partir del mes de junio del 2020.-

Producción, industria, comercio, carga fiscal y empleo.

Maxi Pullaro: Plan Asistir para el comercio, industria y profesionales santafesinos durante la pandemia.

Plan sostener para asistencia en alquileres a comerciantes e industriales y profesionales.

Medidas para descomprimir la carga fiscal a las empresas en contexto de pandemia.

Silvana Di Stefano: Regulación y promoción del #Teletrabajo en el sector público provincial.



Juan Cruz Cacu Cándido: Se crea el «fondo de financiamiento mipyme», con el objeto de dar asistencia financiera a los contribuyentes que se encuentren incluidos dentro del alcance de la resolución nº 563/2019 de la Secretaría de emprendedores y de la pequeña y mediana empresa.

Fabián Bastia: Se establece que la EPE y ASSA, en el marco de lo establecido por el Decreto Nacional 311/2020 y el Decreto Provincial 283/2020, deberán eximir de la aplicación de intereses moratorios y punitorios y todo cargo por mora que pudiese corresponder a los sujetos incluidos y durante la vigencia de los mencionados decretos.

Solicita que la EPE suspenda la aplicación de los contratos de compra fija de potencia de energía vigentes, suscriptos con los usuarios imposibilitados de ejercer su actividad económica y se abstenga de emitir facturas sin realizar la medición como consecuencia de la pandemia COVID -19.

Jimena Senn: Ley de emergencia provincial del sector turístico y otros.

Fabián Palo Oliver: Exención de pago de peaje a personal de salud. Proyecto de Comunicación por el cual se solicita que se disponga establecer la gratuidad en el pase por las estaciones de peaje ubicadas en los distintos corredores viales de jurisdicción provincial para trabajadores esenciales del servicio público o privado de salud.

Instituciones sociales, adultos mayores, Género y discapacidad.

Silvana Di Stefano: Reforzar la prevención en violencia de género en el marco de la pandemia.

Georgina Orciani: Por el cual se solicita disponga evaluar otorgar una asistencia económica en forma de un bono extraordinario para los bomberos voluntarios que han desempeñado funciones esenciales en los controles de ingresos a las localidades durante la pandemia.

Fabian Bastia: Se prorroga por el plazo de 120 días los mandatos de las autoridades de todas las asociaciones civiles y fundaciones de la provincia de santa fe cuyos ceses se dieron durante la vigencia del aislamiento social presentido y obligatorio.

Se solicita asistir económicamente a los clubes de barrio con el pago de los haberes correspondientes a profesores y demás personal afectado a tareas de mantenimiento de los predios; como así también incluir la ayuda para aquellos que presten servicios de comedor, viandas y/o copa de leche para niños, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio

Jimena Senn: Bono extraordinario para operarios de los talleres protegidos de producción y grupos laborales protegidos artículo 1 – creación. crease un bono extraordinario para operarios de los talleres protegidos de producción y grupos laborales protegidos mensual hasta la reanudación de las actividades de manera normal. (de ley).

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, mediante el área que considere pertinente, articule los medios necesarios para diseñar y distribuir material de estimulación cognitiva para adultos mayores, con el objeto de proteger y estimular la capacidad cognitiva de los mismos, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por emergencia sanitaria Covid-19. (Comunicación).

Marcelo González: Se solicita disponga garantizar las instancias necesarias para la obtención del certificado único de discapacidad (CUD) y gestione ante el P.E.N. lo que corresponda para la urgente regularización de la situación actual, que impide la realización de los nuevos CUD.- UCR-FPCS.

Se solicita disponga avanzar en medidas tendientes a protocolizar y regular eventos públicos teniendo presente el contexto sanitario de las distintas localidades de la provincia. UCR – FPCS.

Se solicita a través del organismo que corresponda disponga evaluar la posibilidad de incorporar a grupos musicales teatrales y otras expresiones artísticas y culturales como así también a servicios sonidos e iluminación de eventos a los rubros contemplados en el decreto 472/20 del poder ejecutivo provincial.

Marlen Espíndola: Garantizar un sistema de guardias mínimas de atención al público por parte de la administración nacional de seguridad social (ANSES).



Seguridad

Sergio “Checho” Basile: Fiscalías especializadas en Ciberdelitos que tengan a cargo la investigación, colaboración y persecución de delitos que sean cometidos con medios informáticos.

Maxi Pullaro: Blindar Santa Fe, a través de un plan de controles efectivos mejorar los retenes policiales en los límites provinciales y no 35 km dentro de Santa Fe como estaban colocados.

