En San Guillermo denuncian persecución política a Romina López

El comunicado emitido esgrime el siguiente texto:

Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego (Mahatma Gandhi)

Quienes conformamos el espacio político "Somos San Guillermo", a través del presente comunicado, exponemos nuestra preocupación frente a la persecución política que se encuentra atravesando quien hoy, encabeza el proyecto que representamos. Ayer 24 de marzo, personal policial de la ciudad de Suardi, se hizo presente en el domicilio de Romina López, haciendo saber su cometido, el cual era ponerla en conocimiento del inicio de actuaciones judiciales.- Sin embargo, su labor no finalizó allí, procurando de modo violento e intimidatorio, el traslado de su vivienda a los efectos de realizar una audiencia ese mismo día, sin contar con garantías mínimas, viciando de ese modo el procedimiento y atentando contra las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio, circunstancia que no puede ser toleradas en un estado de derecho. Precisamente el día en que los argentinos ratificamos el derecho al libre pensamiento y velamos por la democracia, estos derechos han sido vapuleados mediante este accionar.

Ante esta situación, la fiscalía a cargo del procedimiento indicado, que aún le debe a la sociedad Sanguillermina respuestas sobre hechos de suma gravedad, que han puesto en crisis la seguridad que se respiraba en nuestra localidad, hoy despliega todo el poder punitivo, con suma celeridad, aunque con notables inconsistencias.- Romina López es un eslabón más dentro del espacio que conformamos, por lo que frente el actual contexto, y el atropello al que nuestra líder se encuentra sometida, nos obliga a reflexionar y a alertar.-Querrán callar nuestras voces? Por otra parte, invitamos a cada Sanguillermino y en especial a quienes representan al poder judicial, a cuestionar publicaciones desmedidas, violentas, que claramente exceden el folclore político y son permeables, afectando no solo a su destinatario sino a todo el núcleo familiar. Finalmente, apelamos al sentido común a quienes velan por la ley y los invitamos a considerar ESCENCIAL priorizar lo realmente importante, cuidando la salud de quien primero es persona, luego funcionaria publica con mayores o menores aciertos, anteponiendo la vida por sobre cualquier otra circunstancia.