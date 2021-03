El diseño sancristobalense que lleva 5 años de uso

Omar Bulacio es técnico electromecánico, egresado de la Escuela Tambor de Tacuarí y lleva 35 años en el rubro. En febrero de 2016 el Intendente Horacio Rigo se acercó para tentarlo con un desafío: construir una rampa manual que funcionaría en la parte trasera de la unidad de traslado de personas con capacidades diferentes.

Por entonces, se había adquirido una nueva unidad de traslado y la inquietud era poner una rampa para que el acceso de los pacientes y alumnos que se trasladan en sillas de ruedas sea el mejor.

El desafío fue aceptado por Bulacio, y 5 años después el diseño funciona sin ningún problema y a muy bajo costo de elaboración.

Made in San Cristóbal

“El Intendente me convocó para saber si podía hacer esta rampa. En ese momento me sugirió que la estudie para ver si estaba dentro de mis posibilidades hacerla. Acepté el desafío e iba a ser distinta a la anterior: iba a ser manual, y asistida por amortiguadores neumáticos. Hice el primer bosquejo y se lo acerqué al Intendente, que reitero, fue el de la idea inicial. Cuando llegó la camioneta nueva, hice los dibujos, los planos, modifiqué, adapté, hice unas variantes y le mostré al Intendente lo que iba a hacer. Me dejaron la camioneta, desmantelamos los primeros asientos, empecé en febrero y antes de los 15 días el trabajo estaba terminado” recordó Omar Bulacio.

Dentro de las características técnicas se describe una plataforma que se pliega manualmente a través de una caja reductora con una manija. Sobre el funcionamiento, se destaca un uso rápido y ágil: el chofer debe abrir la puerta trasera y a través de una manija se despliega la rampa para atrás y queda como una pasarela. Una vez ingresada la persona con el sillón de ruedas, el operador hace girar la manija, la rampa se despliega y se guarda adentro nuevamente. Es un sistema de palanca mecánico.

“Para que el operador no tenga que hacer tanta fuerza con la manija le pusimos tres amortiguadores neumáticos, alivian la fuerza, porque la estructura tiene su peso. Resultó un equipo exitoso lleva 5 años de uso y aun no le hemos realizado mantenimiento. El piso es antideslizante, la pintura es metálica antideslizante color gris, cuenta con puntos de lubricación que seguramente lo hace la gente de la municipalidad” aseguró el propietario de Metaltécnica.

La unidad de traslado realiza viajes al Centro de Día y a la Escuela Especial de la ciudad de San Cristóbal. “La instalación en el vehículo es menos traumática que una rampa hidráulica como la que tenía la anterior unidad de traslado, en este caso no se cortó el piso, ni perforaciones extras en la camioneta. Lo que hicimos fue utilizar los tornillos que tenían los asientos. En ese hueco y colocamos la rampa. Con este sistema se evitó el derrame de aceite que suele verse con las rampas hidráulicas, la camioneta anterior estaba sucia con aceite, para el vehículo es más conveniente este tipo de rampas manual, otra de las características es que vale solo el 25% del precio de mercado de una rampa neumática eléctrica, mucho más económica. La prestación es buena. Creo que el diseño resultó útil y durable. Lo diseñamos y se hizo en San Cristóbal” concluyó Bulacio.