José Luis Sánchez "el Fiscal dejó dormir la causa en un cajón"

El lunes por la tarde, El Departamental te adelantaba lo que el martes iba a ser noticia; la Justicia había sobreseído a María Paula Salari en la causa por el manejo de caudales público durante su gestión como presidenta Comunal de Villa Trinidad. José Luis Sánchez, actual mandatario Comunal y quién firmó la denuncia, se mostró sorprendido y preocupado por el accionar de la justicia sobre el tema. ´´Sí, me sorprendí y me preocupa que la justicia trabaje de esta manera. Si un fiscal deja prescribir una causa cajoneada porque esta tipificada dentro de un artículo en el cual me dicen que tiene dos años, me preocupa por el resto de la comunidad y personalmente también con lo que nosotros nos encontramos es con algo totalmente vacío, hay un montón de pruebas, uno se siente con un estado de malestar. Hay una impunidad tremenda con todo esto porque cualquiera puede hacer cualquier cosa, esperar el tiempo que prescriba y después ya está. La función pública en la comuna de Villa Trinidad finalizó el 9 de diciembre de 2015 y siguió hasta el 2019 hasta ahora, esta todo el tiempo en la función publica y esto lo digo de forma personal, el ciudadano común que no entiende como yo de derecho pero tratamos de interpretar de alguna manera, defiendo los intereses de los vecinos pero también me interesa que se sepa que están en juego los intereses de todos los santafesinos manejándonos con una justicia de esta manera, así que es una tomada de pelo.

Casi sin pelos en la lengua, Sánchez apuntó contra todos. "Cualquiera puede hacer cualquier cosa, y cuando la gente desconfía de los políticos tenemos que darle la razón. Cuando arrancamos en la Comuna de Villa Trinidad la situación era realmente desastrosa, orgullosamente mi equipo se puso a trabajar y pusimos todo en orden para que hoy la comuna sea diferente. La UCR hace un comunicado como festejando que prescribió la causa, no festeja que la persona es inocente o culpable, internamente me siento muy defraudado".

"Cuando digo que la causa durmió en un cajón acuso al fiscal, a mí me citaron hace dos años atrás y quedó todo en la nada, de ahí en más no hubo más novedades, fueron 7 personas más las citadas a declarar y en 5 minutos nos enteramos que se suspende el juicio". José Luis Sánchez

El Presidente Comunal José Luis Sánchez admitió que apelarán esta decisión. ´´Antes de que inicie el juicio ya estaba caída la causa, eso es preocupante.Yo entiendo que esto no puede quedar impune, en la nada. Jamás tendí a mediatizar este tema, nunca me han escuchado hablar del tema Salari, yo me dediqué a trabajar para la comuna de Villa Trinidad. Hemos pedido apelar este fallo, veremos lo que pasa de aquí en más. Y le tiene que preocupar a toda la gente. Si a mi me tienen que investigar que lo hagan hasta las ultimas consecuencias que no haya una prescripción de por medio la cual yo tenga que festejar, o porque estoy contento porque iba a prescribir no que era inocente. Hay que juzgar a las personas, si se cometió una malversación de fondos dolosa no sé con qué título, debemos someternos a la justicia los dirigentes políticos y todas las personas y que nos juzguen con una justicia justa. Tenemos una responsabilidad muy importante que es administrar fondos públicos".

Pandemia

"Nosotros estamos ligados a San Guillermo, localidades muy cercanas a 17 km. Tenemos muchos casos, cerca de 90 activos. No podemos contar por día, contamos por hora los casos que aparecen. Es preocupante. En esta región solo podemos tener una asistencia respiratoria que es un tubo de oxigeno con una mascarilla, es preocupante porque si hay algún paciente que se complica tenemos que ver si hay camas en Rafaela o Santa Fe, que también están muy complicados. La segunda cepa es muy agresiva y debemos cuidarnos mas que nunca porque esto se puede tornar en un hecho gravísimo como es la muerte. Hay que tomar los cuidados necesarios. 90 casos positivos par aun pueblo de 3.500 habitantes es un caso cada 30 habitantes, es preocupante. Han llegado vacunas, pero no es suficiente, tenemos jóvenes con problemas respiratorios, hay que tomar conciencia y cuidarnos y esa es la primera vacuna. No aglomeración, uso del barbijo, lavado de manos, hoy tenemos una pandemia que convive con nosotros".

Dengue

"La recomendación es el descacharrado sobre todo luego de estos días de lluvia, recomendar a la gente vaciar los recipientes que puedan contener agua, que limpien sus patios. Usar repelente. Nosotros no tenemos dengue hasta el momento. Estábamos preocupados porque la larva y el mosquito sobrevive de un año para otro. Pero hasta el momento no hemos tenido rebrote", confirmó Sánchez.