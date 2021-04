Contundente triunfo de Juan Ignacio Capovilla 

Ayer también se convirtió en la nueva Presidente del partido Socialista la ex Intendente de Rosario, Mónica Fein. En la provincia, Enrique Estévez y Laura Mondino se llevaron la victoria.



El Partido Socialista eligió a sus nuevos conductores. Según fuentes partidarias, votó aproximadamente un 12% del padrón, casi 20.000 afiliados activos, en 346 mesas de 16 provincias. Será la primera vez que una mujer presidirá el Socialismo.

Las otras opciones a nivel nacional eran Convergencia Socialista, (Eduardo Dipollina) y Pluralismo Federal, (Roy Cortina).

En nuestra ciudad, la victoria fue para el actual concejal Juan Ignacio Capovilla “El triunfo es importante para nuestra línea “Socialismo en Movimiento” sino también por el hecho para volver a tomar contacto con muchos afiliados y afiliadas que hacía tiempo que no se acercaban al partido y los números hablan de una excelente participación ciudadana sobre todo en nuestra ciudad y el este del departamento, que, de alguna manera, era los votantes de la ciudad. Nosotros planteamos que el partido siempre tiene que ir renovándose, en un momento nos tocará corrernos y que lleguen otras personas y es lo que corresponde. Es importante destacar la participación, en San Cristóbal casi el 80% de asistencia y en el este departamental más del 60% de asistencia, para nosotros es una alegría participación” detalló.

Entre las urgencias que tiene el Partido en San Cristóbal, Capovilla adelantó dos: reordenamiento y establecer un lugar físico de encuentro y participación ciudadana.

“Lo primero que tenemos que hacer es ordenar el partido, sentarnos a charlar con todos, no solamente con los de nuestra línea sino también de otras listas, tratar de aunar esfuerzos para llevar el partido hacia una misma dirección que creo que es un trabajo que se va a dar porque hay buena voluntad de parte todos y todas y en ese contexto empezar a pensar también un rearmado local del partido, hoy en día no tenemos local y ese es uno de los objetivos y por supuesto en el caso de que Miguel decida ser candidato a Senador, vamos a acompañar y darle fuerza y todo lo que necesite desde aquí. La relación con Mónica Fein y con Enrique es excelente, como con Gisel Mahmud que por suerte han sido todos electos y es una vitoria de las ideas del socialismo: partido autónomo, democrático y necesitábamos esta interna para alinear un poco las ideas y pensar en un partido democrático” concluyó Capovilla.