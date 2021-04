Gustavo Contreras: “No recibí ninguna solicitada de AMSAFE”

“Primero, y hay que decirlo con todas las letras este es un derecho que se han ganado los docentes y que esta gestión quiere hacer Justicia con ese derecho. Después discutamos seriamente lo que es el alcance del boleto”.

Para Contreras, “hay muchas voces que se escuchan de mandatarios que hablan de esto y lo otro, pero yo me puse a disposición de informarles sobre el alcance del programa, hice reuniones virtuales, pidieron que alguna autoridad provincial de ruralidad les cuente sobre el programa, lo hicimos, y así y todo siguen poniendo un manto de duda de los alcances del boleto. Es un programa nuevo, como todo programa que recién se inicia y tendrá que ir corrigiéndose a medida que se vayan presentando los inconvenientes. Ya hemos recibido varios reclamos de docentes puntuales, y se van a ir a solucionando”.

Además, remarcó que “los mandatarios hablan de lo que van a gastar en la logística para el programa, pero no dicen que lo que gastarán serán fondos reintegrados. No vimos mucha predisposición de los mandatarios para que el programa vaya logrando sus objetivos. Hablan de que afectara fondos nacionales de Financiamiento Educativo, y quisiera saber de dónde sacaron esa información, porque en el ministerio nadie dijo eso. Pero bueno, sería importante que se firme el convenio respectivo, y a partir de la firma asentar las condiciones, cosa que no pasó todavía”.

Sobre la solicitada leída por el gremio Amsafe, pidiendo detalles a la provincia de los motivos por los cuales no se puede aplicar el boleto educativo rural en este departamento, Contreras fue contundente, “se les ha hecho costumbre primero salir en los medios, y después mandar las notas. En mi despacho de la regional no recibí ninguna nota”.