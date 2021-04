Los docentes rurales siguen esperando la firma del convenio para el Boleto Rural.

Los docentes rurales una vez más le solicitaron al Gobernador Omar Perotti, a la Ministra de Educación Adriana Cantero, y al Delegado Regional Gustavo Contreras que garantice el transporte a los lugares de trabajo. Afirman que, los alumnos de los Núcleos Rurales no tuvieron la igualdad de oportunidades de regresar a la presencialidad como el resto de los jóvenes que transitan el nivel medio urbano. Los docentes de CER, como así también directivos de las Escuelas de 4° Categoría junto a alumnos y asistentes escolares siguen en la incertidumbre de ser beneficiado con este aporte provincial y reclaman la firma del convenio para garantizar el boleto educativo rural.

Hasta Amsafe, los docentes llegaron con leyendas como: Unidos y movilizados por la educación rural, Digna educación, El peor enemigo de un gobierno corrupto es un pueblo culto, entre otros.

De la reunión participaron dos docentes rurales, Horacio Del Turco y Hugo Bottani quienes afirmaron que “Seguimos trabajando de manera virtual como corresponde, el día que cada uno le toca con su espacio curricular, es decir con la materia que le corresponde y lógicamente no estamos de acuerdo con esta forma de trabajo, nosotros queremos la presencialidad, queremos estar con los chicos. Hace más de 10 años que trabajo en escuelas rurales y puedo asegurar que lo que respecta a la escuela secundaria siempre fue gracias a la ayuda de los remises, sin esa política educativa no se hubiera podido lograr, es una política educativa que viene desde hace años con el proyecto 7, hace unos años que venimos con estos problemas y ahora se acentuó porque no tenemos respuesta a este reclamo. Hubo tiempo para planificar, 15 meses. Hay muchas cosas que no entendemos y estamos en el medio. Nosotros podríamos haber sido los primeros en empezar a trabajar. Si hubiese seguido con el convenio en la secundaria hubiese sido efectivo, quizás ahí se tendría que haber hecho el cambio, es decir ir evaluando. No es lo mismo secundaria que primaria: generalmente la secundaria tiene profesores itinerantes, trabajan en varias escuelas que tienen que recorrer. La situación en primaria cambia porque son grupos estables de docentes que van a un solo lugar y tienen todo organizado por vehículos. También luchamos para que se les paguen los viáticos” indicó Del Turco

Por su parte, Bottani detalló que “aparentemente no hay acuerdo entre el gobernados, intendentes, presidentes comunales. Este año hay algún problema y esa respuesta deberían dársela a los padres que no cuentan con la presencia del profesor, tienen la clase virtual pero no es lo mismo. Tendría que estar solucionado. Un bono o plus para los docentes rurales sería viable solo en algunos casos, depende el lugar donde funciona la escuela. Hay escuelas que para llegar hay que recorrer 70 km de tierra, transitar esos caminos en una auto particular es casi inviable”.