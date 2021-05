El dolor de un colombiano radicado en San Guillermo: "me duele mi hermosa Colombia" 

A propósito de esta situación, quien se expresó es Harold Giovanny Espinel Navas

, que es nacido en Colombia y que actualmente se encuentra radicado en nuestra ciudad de San Guillermo. " Me duele mi hermosa Colombia. Siento impotencia y desesperación de no poder estar en este momento en mi país acompañando las marchas y expresándome al lado de mi pueblo. ¡No se puede callar ante las injusticias que están ocurriendo! Siento admiración y respeto por todas y todos los colombianos que han salido a marchar. Todos unidos podemos lograr ya mismo una Colombia justa, diferente, con equidad y en paz. Mi país es del pueblo, no de los que están en el poder. Los cuales están atacando a su propio pueblo. Basta de la violencia y abuso contra la población. S.O.S Colombia. No podemos, ni nos debemos, estar condenados a otros cien años de soledad", expresó entre angustia, impotencia y dolor.

Fuente Tv Coop.