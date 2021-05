El Hospital de Ceres realizará PCR

El ceresino Leandro Bonzini tiene 38 años, desde hace 11 años que trabaja en el Hospital de Ceres y desde hace 6 años que está dentro de la función directiva del hospital.

Es Director desde hace dos meses e ingresó con una premisa ambiciosa en su gestión: equilibrar la balanza entre Covid y No Covid.

Más allá del movimiento diario que implica una segunda ola de Covid, el Director armó un equipo de trabajo para lograr contar con su propio equipo de análisis PCR. Los protagonistas son varios, grupo de donantes anónimos, Dirección de Bioquímicos, el gobierno provincial y nacional y por supuesto la interacción de Bonzini.

Detectar y PCR

“Esta gestión dio inicio el 4 de marzo y el concepto de este equipo es equilibrar la balanza entre Covid y No Covid. Si bien sabemos que es una situación prioritaria y dramática, pero también se debía reactiva la patología no covid, el hipertenso, el diabético, la obesidad, o pacientes oncológicos. Todo ese paciente que no pudo acceder al sistema de salud en el corto y mediano plazo se muestran como emergencias, como ACV como un parto, o tumores que se podían haber resuelto en tiempo y forma, es para no sufrir a posteriori las consecuencias de la otra pandemia. Por eso la idea fue equilibrar la asistencia polivalente entre covid y no covid” detalló Bonzini.

El Director comentó que paralelamente a implementación de los estudios PCR se incorporaron recursos humanos para hacer frente a la situación. “Incorporar recursos humanos para hacer frente a esta situación. Gestión integrada entre el Gobierno provincial, la Dirección de Bioquímica, primero hacer el estudio de cero prevalencias, que es testear a todo el personal de salud público para saber qué tipo de anticuerpos genero la vacuna Sputnik, como trabajo de investigación. Segunda medida el Detectar, descentralizado. Salimos del hospital y vamos a los barrios, buscamos puntos estratégicos que puedan nuclear 4 ó 5 barrios y tuvimos un alto rendimiento. Creo que la realidad del Coronavirus está en el Detectar porque ahí concurre el contacto estrecho que no se reportó” admitió.

Que las PCR se realicen en Ceres, tiene tres beneficios: 1° evita la logística del envió, 2 más rápido el resultado y 3° descentraliza el laboratorio de Santa Fe.

“La PCR se hará en Ceres para descentralizar al laboratorio de Santa Fe que reúne a toda la muestra de los departamentos 9 de julio, San Cristóbal entre otros. Se acortan los tiempos de logística, en nuestro caso tenemos que disponer de un vehículo utilitario, coordinar con Trabajo Social para llevar algún paciente que deba viajar y coordinar para realizar 270 km. Recordemos que son muestras biológicas. Si uno toma la muestra el domingo, el resultado está el lunes a las 15. Se gestionó primero el equipamiento, fue una compra realizada por un grupo de aportes privados que ingresan al hospital como donaciones. Se trata de un grupo de empresas que guardan el anonimato y que colaboran con lo necesario para el Coronavirus. Los reactivos llegan de Nación a Santa Fe y desde allí a Ceres. Estamos en fase de prueba, es probable que comencemos la semana que viene, tiene que haber un núcleo de coordinación y debe ser auditado. Debemos generar una mesa de diálogo coparticipativa entre distintos directores de la región de este departamento y de otros para organizar todo esto.

Es muy positivo para la región. La idea es armar una regionalización ampliada de esto que sería más norte que centro. Hacer una coraza interrelacionada que nos permita solucionar los problemas de manera conjunta entre nosotros porque realmente la situación de Rafaela y Santa Fe que son nuestros efectores referenciales están saturados. Si no nos ayudamos entre nosotros, con un concepto solidario, participativo, mutua y profesional corremos el riesgo de estar todos en problemas, creo que es necesario unir fuertemente el diálogo en la región y fortalecernos regionalmente porque la situación hacia el sur es agobiante” informó.