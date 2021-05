Regalo en el cielo

El piloto al mando, con precisas maniobras y embriagado de sentimiento nacional, dibujó en lo alto con el humo de su escape, la figura inconfundible de nuestra escarapela.

A modo de tiralíneas, la máquina anaranjada con sobrada valentía, regaló esta tarde para miles de privilegiados, el distintivo nacional como lo hicieron Domingo French y Antonio Beruti en la semana de mayo de 1810.

Pero la máquina sola no tiene sentimientos, no late, no se emociona, lo hace con el corazón de quienes la tripulan. Semejante salida a escena del LV RAD, seguramente ha sido posible gracias al entusiasmo juvenil de Abigail Soledad Slaboch, aspirante a piloto privado de avión y a su papá, Osvaldo Slaboch, experimentado piloto profesional de nuestro medio.

Entonces, para los que quedamos en el llano, que pudimos apreciar y recibir desde lo alto tal regalo inasible, nos brotó el más natural de todos los sentimientos, el amor por la patria del corazón.

Omar Eduardo Bulacio

San Cristóbal – Santa Fe

25 de mayo de 2021