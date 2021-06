Un recorrido por educación, salud y obras públicas en Ceres

La Intendente de Ceres Alejandra Dupouy realizó un recorrido sobre su gestión y evaluó como avanzan con lo proyectado a pesar que la pandemia modificó lo planeado en grandes porcentajes.

“Estamos con el equipo de gobierno trabajando muy bien. El año pasado a pesar de ser un año complejo y atípico azotado por la pandemia y la crisis mundial, el equipo se supo acomodar y supimos ver cuáles eran las prioridades.

Dividimos el equipo en dos: uno estuvo abocado a la prevención y contención de todas las problemáticas que nos trajo la pandemia, la asistencia permanente a las familias y otra parte del equipo siguió con la hoja de ruta: obras y servicios públicos.

Polo educativo

La idea de acercar las casas de altos estudios a los adolescentes de la ciudad, es una realidad. Desde el año pasado que se realizan firmas de convenios con diferentes universidades para que los interesados puedan acceder.

“Se trabajó mucho en silencio con el área educación, hemos tejido una red muy importante con casas de altos estudios, con diferentes universidades, queremos convertir a Ceres en un polo educativo de calidad. Estamos lanzando carreras que tienen mucho que ver con el contexto de nuestras localidades, que son mayoritariamente rurales. A través de la UTN la carrera de Administración Rural, la Municipalidad realizará un gran esfuerzo porque la carrera será 100% subsidiada por el municipio, queremos que los jóvenes estudien y se capaciten, que accedan a una formación universitaria. Estamos haciendo un gran esfuerzo presupuestario depositado en educación, cultura y deportes. Tenemos una grilla en el Liceo Municipal que tiene más de 6oo inscriptos, estamos trabajando muy bien en todas las capacitaciones en oficio, desarrollo humano, área de salud, cuidado de medio ambiente, obra pública de calidad y en la prestación de servicios” resumió la Intendente.

Cuando asumió Dupouy con todo su gabinete, informaron que la municipalidad contaba con un gran déficit, pero que iban a sumar esfuerzos para salir adelante. “Tenemos un gran secretario de hacienda y finanzas que siempre tiene un presupuesto equilibrado que ha sabido ordenar esta catástrofe que fue el municipio cuando lo recibimos hace más de un año atrás. Recordemos que más de 50 millones estaban en rojo, un año después seguimos teniendo un pasivo importante, pero lo vamos acomodando y hoy estamos abonando, cumpliendo con todos los sueldos que se abonan el primer día hábil y también el pago a proveedores que no excede los 30 días” comentó Dupouy.

2020 avanzar a pesar de las dificultades

“Si tengo que hacer un balance del año 2020, a pesar de las dificultades, fue un año donde avanzamos muchísimo, pudimos ordenar la ciudad, limpiamos y saneamos. Este año estamos abocados, (entendiendo que es un año de muchas lluvias), a trabajos de limpieza, de canales secundarios, de canales internos, desagües primarios de cunetas. Recordemos que hay muchos sectores que aún no cuentan con cordón cuneta. Tenemos un agravante, casi el 75% de las calles no son de pavimento, muchas son de tierra y otras ripiadas. Tenemos una gran dificultad a la hora de prestar servicios porque nos han dejado un parque de herramientas obsoleto, destruido. Hemos invertido mucho dinero en la recuperación de herramientas, y otras tantas que no se pudo recuperar. Hemos comprado, a través del Plan de Obras Menores un camión compactador que estará llegando en los próximos días, a través de un crédito vamos a comprar una retroexcavadora, un tractor. Hemos comprado un tanque de riego y una chipeadora, es muy importante por el volumen que tenemos cuando llega esta época de poda”

Recursos

“Cuento con un gran equipo que trabaja muchísimo. Los recursos no vienen con la misma intensidad que las problemáticas que debemos afrontar. Nos encantaría tener un apoyo más presente en tiempo y forma, porque hemos presentado muchos proyectos que no se dan, hoy si no fuera que descienden a través de la ley de Obras Menores, por otro programa no hemos recibido fondos. Tenemos un gran déficit en veredas, pavimento, agua potable, cloacas, son un salto cualitativo en la calidad de vida de las personas, pero si no es a través de programas que llegan a través de nación o provincia, los municipios estamos imposibilitados de hacer obras de gran envergadura.

Por ejemplo, tenemos presentado un plan para barrios que ronda los 450 mil millones de pesos, a ser una ciudad llana, necesitamos bombas impulsoras, plantas elevadoras que son costosas., hoy Ceres cuenta con un 30% de cloacas, lo óptimo sería el 70%. Si no tenemos una inversión mayor y realizar otras lagunas de decantación, no tenemos los fondos si no es a través de algún programa o crédito que llegue por otra vía que no sean los recursos municipales. Estamos a punto de comenzar con un palan de cordón-cuneta y ripio y muy cercanos a comenzar una obra en un barrio alejado de la ciudad, llevamos la iluminación led, vamos a comenzar con el centro de participación ciudadana que consta de dos etapas: el destacamento policial y el CAPS y el año que viene culminará con el SUM. Es necesario llegar con seguridad y salud. Nosotros estamos reforzando la salud pública con diferentes dispositivos sanitarios, ya tenemos dos y vamos por el tercero” describió la Intendente.

Finalmente, uno de los temas que preocupa y ocupa: la violencia de género. Dupouy comentó que “el año pasado inauguramos una Casa de Abrigo, y actualmente estamos trabajando en un proyecto ambicioso: un Centro de Día para adultos mayores. Vivero Inclusivo para incluir a todos los que culminan con la modalidad del secundario y no encuentran dentro de la sociedad un lugar para seguir sumando experiencias y se sientan incluidos. Estoy muy contenta de conducir los destinos de Ceres y estamos con muchas fuerzas para hacer cosas por la ciudad” aseguró.