Martino confirmó que va a ser candidato a Concejal

Fue uno de los pocos cabeza de lista donde no hubo misterio. Si bien recién ahora él lo confirma oficialmente, desde hace un tiempo se sabía que tanto Martino como Sartín (Cambiemos) eran fichas puestas, aunque este tiempo de prórroga en el cierre de listas pueda traer cambios, hasta este domingo Martino lidera la lista oficial y su principal acompañante es Grisel Imohff, la Presidenta de la Juventud Radical.

Sin muchos tapujos Martino dijo ser candidato; “nosotros como espacio interno dentro del radicalismo ya teníamos delineada nuestra lista al concejo deliberante de la ciudad de San Cristóbal como una de las ofertas electorales para la ciudad”, esgrimiendo a continuación que su mayor motivación “es la pasión y el amor por la política, creer que es la herramienta para llegar a las transformaciones dentro de la sociedad y yo siempre reconozco que no hay nada que dé más placer, o por lo menos a mí, que trabajar para tu pueblo que te vio nacer, que te vio formarte, donde creciste, donde vive tu familia, donde vos tenés tus afectos, tus amigos y esa es la intención. Más allá del camino recorrido creo encontrarme en un buen momento personal con experiencia, con la templanza y con las ganas de aportar al concejo deliberante y a la ciudad de San Cristóbal mi experiencia, mis ganas y la posibilidad también de formar nuevos dirigentes que creo que es una de las herramientas que vamos a tener que usar desde el concejo pensar un San Cristóbal a 20 o 30 años y un San Cristóbal dentro de un contexto productivo regional y post pandémico para recuperarnos de esta gran crisis mundial”.

Consultado Martino sobre los cambios que puede haber si es electo concejal, en relación a sus inicios en la política a fines de los 90, Edgardo dijo que “en aquel momento se planteaban cuestiones que gran parte se cumplieron desde espacios productivos con el desarrollo de un área industrial, obras de infraestructura como ha sido el servicio de cloacas, la concreción de la red de gas para la ciudad, la reubicación y el mejor tratamiento de los residuos, la reubicación del basural de la localidad, la posibilidad de crecer urbanísticamente en una forma más concentrada y ordenada, me toco a mi gestionar y trabajar junto a lo que han sido los distintos planes federales que hoy te diría casi que el desarrollo de San Cristóbal se hizo bajo la gestión de la que me ha tocado ser parte porque se han hecho todos los planes federales, los planes fonavi, la venta de terrenos a particulares durante mi gestión fue muy importante, también se dio en un contexto nacional y provincial que se generó urbanizaciones nuevas en gran parte de la República Argentina y nosotros también estuvimos siendo parte de esto. Hoy creo que San Cristóbal tiene que tener una mirada más inclusiva, generando nuevas oportunidades, tener como centro el tema educativo que tenemos que recuperar, tener una mayor empatía hacia quienes más la están pasando mal en la sociedad sancristobalense, tener ese tipo de empatía para con sectores que convivimos, todo eso dentro del concejo deliberante tiene su estructura de posibilidad y siempre siendo contralor del ejecutivo, pero también aportando ideas para que en este caso son periodos que exceden una gestión, van a ser dos años de gestión de Rigo y dos años de la futura gestión, pero va a tener que tener esa impronta de alto sentimiento y alto contenido social para poder desarrollar la San Cristóbal que yo me imagino y quiero”.

Y además marcó diferencias entre el ayer y el hoy. “Sin duda que en aquellos primeros años fueron años de adolescencia desde el punto de vista democrático siempre fue muy deslucido el trabajo del legislador, al tener un híper presidencialismo, ejecutivos muy fuertes tanto a nivel provincial como local, siempre el trabajo del legislador sumado a la historia de los golpes de estado eso generó que lo primero que se cerrara a nivel de dictadura ha sido lo legislativo. Entonces siempre ha tenido mala prensa el legislativo, sumado a la realidad de pueblo chico, muchas veces nosotros identificamos el trabajo del intendente, de los secretarios, de las distintas situaciones intermedias y el trabajo del concejal no era muy visto como herramienta de contrapeso o caja de resonancia de las distintas voces dentro de la sociedad, por eso hay que tener en cuenta la importancia de los concejos deliberantes pasa gran parte por la multiplicidad de voces y la posibilidad de aportar distintas miradas. Yo recuerdo que junto a Oscar Cuadros y el centro comercial se evito que se vendiera porque había sido un trámite lo que hoy es la actual área industrial, entonces eso había llegado al concejo una ordenanza para la venta de esos terrenos y nosotros en aquel momento con intervención del centro comercial pudimos hacer valer que eran terrenos estratégicos para el desarrollo futuro de la ciudad. Lo propio pasó también desde el legislativo cuando se buscaron distintos terrenos para el desarrollo futuro de la ciudad y se decidió la compra de lo que hoy es la actual laguna de oxidación sur de la ciudad que también tiene la planta de reducción de gas que hoy llega a la ciudad de San Cristóbal, todos esos terrenos fueron adquiridos durante mi gestión como intendente pero tenían ese plan estratégico futuro, mantener o adquirir terrenos hacia las pendientes naturales que tiene la ciudad. Tenemos una pendiente natural hacia el arroyo San Antonio del lado sur de la ciudad y una pendiente natural hacia lo que son los campos que van luego al Río Salado en el sector norte de nuestra ciudad y fuimos adquiriendo los terrenos donde las corrientes de viento no perjudican tanto a la ciudad para lo que es el acopio de los residuos urbanos, cosa que hoy todo fue producto de ese plan estratégico que en su oportunidad se desarrolló, no sólo con la iniciativa del concejo sino con las instituciones de la localidad.

Si el actual Senador Suplente termina siendo cabeza de lista, seguramente ocupe un lugar en el legislativo municipal porque así lo han determinado los últimos años, por ende Martino compartiría recinto con Cattaneo, dos pesos pesados de la UCR que aspiraciones siempre a más. “Carlitos (Cattáneo) es uno de los legisladores con mayor experiencia, entiendo que tiene una gran formación dentro de lo que es el trabajo social y creo que juntos podemos aportar las mejores ideas para llevar adelante el concejo deliberante y aportar las mejores ideas y oportunidades para San Cristóbal.”

En el debe

Martino, siendo Concejal, Intendente y hasta Diputado, comprende que San Cristóbal aún tiene una gran deuda con su sociedad, y tiene que ver con medio ambiente. Saldadas las cuentas en materia de gas natural y cloacas (aún falta gran parte de la ciudad), donde no se pudo avanzar es en separación y depósito de residuos.

“No sólo que nos falta mucho, sino que hay que tratarlo dentro del contexto de la realidad, la posibilidad cierta que tenemos como municipio y en este sentido yo he participado en sinnúmero de reuniones, incluso he visto distintas experiencias. El problema que hoy se está generando en ciudades medias como San Cristóbal es la escala tanto para generar gas o para generar distintos aprovechamientos de los residuos urbanos, entonces creo que por lo pronto lo mejor que se puede hacer es una recolección diferenciada y a su vez una compactación y un aprovechamiento económico a través de algún tipo de organización, puede ser una cooperativa o algún tipo de concesión privado para el aprovechamiento de estos residuos y también la posibilidad de desarrollar distintas soluciones biológicas como son los distintos compost como algún tipo de aprovechamiento biológico a través de los abonos, porque gran parte de nosotros no tenemos diferenciado lo que es la basura urbana con la recolección de residuos biológicos de la ciudad, todo lo que es rama y hoja van al mismo predio.

Es algo que lo tenemos que hacer por el futuro, no sólo tenemos que tener un futuro desde la educación, desde lo laboral, desde lo urbanístico, también tenemos que tener un futuro verde como ciudad. En este sentido debemos incorporarlo, debemos seguirlo trabajando, muchas veces vienen oleadas de distintas motivaciones políticas que nos lleva hablar de lo que es el tratamiento de residuos, pero cuando lo querés llevar a la práctica se complica por la escala, lo económico, el sistema de recolección. También se puede trabajar muchísimo en lo que es la parte urbana de recolección a través de volquetes para que tenga otro diagrama tanto el transito como el tratamiento de los residuos. La ciudad de Vera tiene un sistema de volquetes que la propia municipalidad desarrolla, también Rafaela, entonces ese tipo de actividad propia del ejecutivo o de las intendencias locales tienen que estar tratadas desde el concejo deliberante. Es la caja de resonancia y la multiplicidad de voces que tienen las ciudades como San Cristóbal. Dentro del concejo están hoy representados el partido justicialista, cambiemos, el partido socialista y el radicalismo”.