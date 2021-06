El 38% de quienes regresaron al país no cumple el aislamiento

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) detectó que el 38% de las personas que ingresan a la Argentina no cumple con la cuarentena obligatoria, informó el Ministerio del Interior.

El dato fue confirmado tras poner en marcha la semana pasada un refuerzo en los controles de aislamiento

para colaborar con las provincias y evitar la propagación de las variantes más infecciosas y que aún no tienen circulación en Argentina.

Por ello, la DNM realizó esta semana 747 inspecciones de domicilios declarados en ocho provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) para constatar el cumplimiento del aislamiento.

En los operativos detectaron 287 incumplimientos, lo que representa más del 38%.

Los controles se desarrollaron, además de en Caba, en Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Mendoza, La Rioja, Corrientes, Jujuy y Salta.

La titular de la DNM, Florencia Carignano, sostuvo que "el ingreso de nuevas variantes más contagiosas y virulentas pueden poner en jaque la apertura de actividades", conseguida "con mucho sacrificio y volver a tensionar el sistema de salud", por lo que instó a "cuidar el esfuerzo que está realizando la gente".

"No puede ser que algunos no entiendan todo lo que se pone en juego; necesitamos retrasar lo más posible el ingreso de estas variantes para seguir avanzando con la vacunación y alejarnos de invierno que, de por sí, suele tener a raíz de las enfermedades estacionales un aumento de cuadros respiratorios complejos", enfatizó.

La funcionaria reseñó que "las personas que vuelve del exterior deben realizar obligatoriamente una semana de aislamiento y volver a testearse al término de ese tiempo" y aclaró que "no es una recomendación antojadiza; tiene que ver con lo que fija la autoridad sanitaria y no hacerlo constituye un atentado a la salud pública".

Según el Decreto 260 y la Disposición 2252/20, todas las personas que vuelvan del exterior tienen la obligación de presentar un PCR negativo para poder abordar su vuelo de regreso y además deben realizarse otro test al llegar a territorio argentino.

Si el resultado de este último examen es positivo, tienen la obligación de alojarse en un hotel sanitario dispuesto especialmente hasta que se determine qué variante de la Covid-19 es la que presenta el contagiado.

Si se trata de alguna de las variantes que ya tienen circulación comunitaria en el país, la persona puede terminar de realizar la cuarentena en su domicilio, pero si es alguna de las nuevas variantes, debe quedarse en el hotel hasta recibir el alta médica y sanitaria.

Este tipo de controles se implementaron en todo el mundo con el objetivo de evitar la propagación de las variantes más infecciosas como la Delta –identificada originariamente en la India– o la sudafricana, que todavía no circulan en nuestro país, señalaron desde el organismo.

Otra medida establecida por la autoridad sanitaria es el aislamiento obligatorio de una semana y un PCR al finalizar el aislamiento, sin importar el resultado de los test, ya que puede pasar que una persona tenga una carga viral baja al momento del testeo y la enfermedad se le manifieste unos días después.

El cumplimiento de esta cuarentena está a cargo de cada jurisdicción, y para eso la DNM dispuso un tablero online en tiempo real con las personas que ingresan al país y los domicilios que declaran para realizar la cuarentena.

Esta información se encuentra a disposición de cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires para efectivizar dichos controles.

