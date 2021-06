Innovatón solidario y multicultural: se conocieron los equipos ganadores

Del 15 al 18 de junio se llevó a cabo el Innovatón Solidario de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), un desafío virtual en equipos con el objetivo de generar soluciones a diversas necesidades de alto impacto social. En esta edición el Parque Tecnológico del Litoral Centro y la Planta de Alimentos Nutritivos de la casa de estudios propusieron desafíos, entre los que se encontraban nuevas formulaciones, packaging y logística de alimentos sociales y movilidad urbana.

Fue también una oportunidad de contribuir de forma activa con una organización social, dado que se donarán 15.000 raciones de alimentos de alto valor nutricional.

En la ceremonia de inicio, el rector de la UNL, Enrique Mammarella, agradeció al “PTLC por sumarse a trabajar en esta idea y a todas las empresas e instituciones que ya empiezan a poder acompañarnos con su marca y su prestigio en estas actividades”, y agregó que “es un día especial para nosotros los universitarios porque hoy se celebra una año más de la Reforma Universitaria. Este evento junta dos principios fundamentales de la misma: el compromiso social y el accionar para que las cosas sucedan. Debemos comprometernos para hacer que las cosas pasen y no esperar a que alguien resuelva los problemas mágicamente. Le ha llegado el momento a la juventud y, por eso, este Innovatón puede hacer un aporte”. Para finalizar su discurso, invitó a los presentes a “atreverse a seguir siendo emprendedores, innovadores y solidarios” y celebró el hecho de haber sobrepasado las raciones de alimentos nutritivos que, inicialmente, iban a ser destinados para donación.

Por su parte, el secretario de Vinculación y Transferencia Tecnológica, Javier Lottersberger destacó que el evento fue declarado “de interés” por el honorable Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe. A su vez, resaltó el apoyo del PTLC en la organización del Innovatón 2021 y manifestó que “dicha institución es sinónimo de innovación”.

En esta línea, el Presidente del PTLC - SAPEM, Norberto Nigro, reivindicó el modelo de innovación abierta como un modo de desarrollar cooperación entre empresas y combinar conocimientos para llevar a cabo proyectos estratégicos: “En este contexto, tanto las universidades como los centros de investigación cobran especial relevancia en este ecosistema. Son los intermediaros naturales que pueden acelerar esa vinculación, buscando incorporar algo muy virtuoso que se llama inteligencia colectiva”. Finalmente, afirmó que el Innovatón Solidario formará parte de la agenda del PTLC, en tanto afianza un compromiso de dicha institución con el desarrollo de la región.

La charla inaugural de la actividad, “La revolución de las ideas”, estuvo a cargo de Fabiana Renault, licenciada en Publicidad y experta en creatividad e innovación. Luego de esta instancia, los distintos equipos comenzaron a trabajar en el modelado y ajuste de su idea. En este proceso fueron acompañados por dos tutores, integrantes de distintas áreas de la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNL, que coordinó la actividad. También recibieron asesorías de especialistas en diversos temas, provenientes de las distintas facultades de la Universidad, de empresas y emprendimientos locales, y de universidades nacionales y extranjeras que se sumaron al Innovatón.

La competencia finalizó con el Pitch Day, instancia en la que los nueve proyectos finalistas realizaron su exposición oral. A mediados del día viernes se dieron a conocer los cuatro grupos ganadores: PBF Nutrientes; LiquidOK; Circuito EcoSocial; y Lucaro. Recibieron mención especial los equipos Moov e InnovaTeam.

Participaron de la competencia 42 personas, nucleadas en 13 equipos. La selección de los equipos finalistas como de las ideas proyecto ganadoras fue realizada por un comité de especialistas en diferentes temáticas. Algunos de los criterios tenidos en cuenta para las evaluaciones fueron: la creatividad e innovación en la propuesta; el impacto social, ambiental y económico; el equipo emprendedor; la producción alcanzada y la presentación.

Por último, para coronar el cierre del evento, el joven emprendedor ambientalista reconocido por Harvard y el MIT, Jerónimo Batista, expuso su charla “Forjando sustentabilidad”, en la cuál abordó específicamente la problemática de los residuos y la contaminación plástica. También, compartió su experiencia de desarrollo e investigación aplicada para generar un impacto ambiental positivo, comentando acerca de su iniciativa Soroui.

Sobre los proyectos ganadores

El equipo “PDF Nutrientes” fue el primer ganador de la jornada, integrado por Camila Fernanda Waltero Orjuela y Marcelo Dominos, ambos oriundos de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasi; Natália Giehl Palamar de São Leopoldo, São Paulo, Brasil; Fabricio Araújo y Camila Didio Rodrigues Chaves de Porto Alegre, Río Grande Do Sur, Brasil.

Propusieron crear junto a la Planta de Alimentos Nutritivos de la UNL, una línea de productos premium enriquecidos con prebioticos y probioticos para aumentar los beneficios de las propuestas ya existentes y promover la constitución de una microbiota saludable. Los mismos serían desarrollados a partir del descarte de materia prima local. “Nuestro grupo es un grupo que viene trabajando desde un evento anterior en nuestro país y fue la oportunidad que tuvimos para conocernos. Vinimos con toda esa fuerza y ese compromiso para continuar”, manifiestó Camila Fernanda Waltero Orjuela.

“LiquidOK” es otro de los equipos ganadores, integrado por Lola Lesaint de Sauce Viejo, Santa Fe; Francisco Yeroncich de Santa Fe Capital y Alex Lesaint de Villa la Angostura, Neuquén. La propuesta innovadora consiste en la fabricación de una mochila para el traslado de alimentos líquidos con fines sociales. Se presenta como una alternativa sustentable y efectiva al traslado de alimentos desde comedores comunitarios hacia los hogares de los beneficiarios. “Esta mochila estaría compuesta por una bolsa interna extraible de una capacidad mínima de 5 raciones y confeccionada con un material que permite conservar la calidad de los alimentos y no daña la salud de las personas. Cuenta con un cobertor con doble tela que en su interior es un aislante del calor y en su exterior es impermeable, protegiendo el contenido de las distintas condiciones climáticas”, explica Lola Lesaint. El producto viene a solucionar el uso de envases descartables y la conservación óptima de los alimentos, así como la comodidad en el traslado de los mismos.

Otro de los ganadores, es Circuito Eco Social, conformado por Romina Serrano de Santa Fe Capital; Facundo Grandolio de Emilia, Santa Fe y José Persichini de General Lagos, Santa Fe. Su propuesta consiste en mejorar el packaging de los alimentos que actualmente comercializa la Planta de Alimentos Nutritivos de la UNL. La idea busca reemplazar los envases descartables actualmente utilizados por otros reutilizables o biodegradables, proponiendo también una logística para llevar a cabo dicho proceso.

Respecto a su participación en el Innovatón Solidario UNL, Romina Serrano comentó “Fue muy linda la experiencia y todo un desafío porque los tres integrantes del equipo nos anotamos individualmente y no nos conocíamos. Sin embargo pudimos congeniar bien y realizar todo muy velozmente”. En esta línea, José Persichini manifestó: “la experiencia estuvo buenísima. Es destacable que venimos de tres ramas totalmente distintas y nos supimos complementar. Ojalá podamos avanzar con esto y que se produzca un cambio y el impacto que deseamos”.

Finalmente, el cuarto equipo nombrado ganador fue “Lucaro”, integrado por Micaela Lanza Carmín de Santo Tomé, Santa Fe y Luis Esteban Pérez Alanís de Hidalgo, Michoacán, México. Plantearon la creación de un alimento nutritivo deshidratado, destinado especialmente para niños. El mismo estaría compuesto de un hidrolizado de arroz con leche, spirulina y frutos secos. Se propone acompañar de un packaging atractivo para el público infantil, que ayude a fomentar el consumo de productos saludables en este rango etario.

Lanza Carmín destacó la utilidad de las tutorías y el apoyo recibido en estas instancias “agradecemos a nuestros tutores y mentores que nos ayudaron a pulir la idea. Esperamos poder llevar a cabo muy pronto nuestra propuesta”. Asimismo destacó que la motivación para inscribirse fue el costado solidario de la propuesta, ya que está involucrada en instituciones sociales en su ciudad vinculadas a la alimentación y sería muy provechoso contar con esas raciones de alimentos. Por su parte, el segundo integrante del equipo manifestó su agradecimiento y lo enriquecedor que le resultó participar de esta convocatoria “Gracias por permitirme conocer la cultura argentina; es un reto nuevo para mi involucrarme en eventos solidarios y es también un gran placer”, finalizó.

En cuanto a las menciones especiales, se encuentra en primer lugar “Moov”, formado por Solange Restano de Cerrito, Entre Ríos; María Agostina Giacopuzzi de Paraná, Entre Ríos; y Francisco Salvadores de Santo Tomé, Santa Fe. La segunda mención especial fue recibida por “InnovaTeam”, compuesto por Marcos Carbonell y Hernan Micelli, ambos de Reconquista, Santa Fe; y Nicolas Altamirano de Avellaneda, Santa Fe.

Reconocimiento con impacto social

Los equipos ganadores fueron premiados con la participación en un stand institucional en la edición de la Jornada Internacional de Jóvenes Emprendedores de la UNL, a desarrollarse en octubre de 2021; acceso a cursos y capacitaciones virtuales en temáticas del mundo emprendedor; horas de mentorías con expertos; entradas para la edición TEDx UNL 2021 y visitas a empresas del ecosistema emprendedor de UNL. Como premio extra, podrán formar parte de una jornada de trabajo “Sprint Lab”, brindada por HackaLab, la usina de ideación con metodologías ágiles, liderada por Fabiana Renault y Marcelo Sapoznik. En la experiencia presencial sincrónica vía zoom de 3 horas, aprenderán además el uso de herramientas de INNOVACION ágil tales como Design Sprint, RCP, Canva y Mood Board.

A su vez, los equipos ganadores pudieron proponer una institución social que será beneficiada con raciones de alimentos de alto valor nutricional provenientes de la Planta de Alimentos UNL

Redes que fomentan la innovación y la solidaridad

La actividad fue coorganizada con el Parque Tecnológico del Litoral Centro (PTLC) y contó con la colaboración del Banco Credicoop, Telefé – Santa Fe y las empresas Acronex; Lipomize; Nanotek; PPST, Zelltek; Horian Carbonfe; Zoovet; Ingeap; Rock River Laboratory; Clorar; Diagramma; Científica Berdat; Biotecnofe; Precission; y Azchrum; todas vinculadas al Parque.

Asimismo se contó con el apoyo de FUL – Federación Universitaria del Litoral, Fundación INCOTEDES – Jujuy, Incubadora INCAus, ADERR – Agencia de Desarrollo Región Rosario, UNNOBA – Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, UNCAUS – Universidad Nacional del Chaco Austral, Fundación INICIATIVA, Fundación Integrar para la RSE, Fortalecer Asociación Civil, Incubar UNTDF, Minerva Incubadora UNLP, INICIA Comunidad de Emprendedores, UVT FRCU – UTN Concepción del Uruguay – Entre Ríos, La Turbina Ventures, UCASAL - Universidad Católica de Salta, Impulso UTN – Facultad Regional Bahía Blanca, Incubadora de Empresas UCP – Universidad de la Cuenca del Plata, IncuUBAgro – Facultad de Agronomía Universidad de Buenos Aires, Dirección Producción Municipalidad de San Cayetano, Universidad Federal de Río Grande del Sur – Brasil, Facultad de Ciencia y Tecnología, Sede Concepción del Uruguay Universidad Autónoma de Entre Ríos y Parque de Innovación Bs. As.

Para más información sobre el evento, visitá www.unl.edu.ar/innovatonsolidario