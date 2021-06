La Asociación de Trabajadores del Estado, entregó la primera vivienda en la ciudad a la afiliada Graciela Vera. Además, anticiparon que se sortearán nuevas viviendas y préstamos para ampliación y refacción.

Adolfo Avallone, representante gremial comentó que “venimos de la localidad de Villa Minetti donde también se realizó la entrega de una casa. También a nosotros como dirigentes gremiales nos llena de alegría, cumplir con el sueño que tiene todo trabajador de contar con su vivienda propia y esto es parte del programa que ATE viene desarrollando desde hace 5 años. Hemos distribuido a nivel provincial más de 125 viviendas, tenemos en marcha la construcción de 50 viviendas más que antes de fin de año van a ser entregadas, tenemos 3 edificios; 2 en Rosario y uno en Reconquista que también están a punto de ser entregados los departamentos. Es una gran satisfacción, como dirigente de este sindicato que no solo se encarga de la construcción de viviendas sino también contamos con la residencia estudiantil, además del hotel.

Los dirigentes anticiparon que el día 7 de julio se realizará el sorteo semanal de 5 viviendas y 5 préstamos para ampliación y refacción. “Los compañeros afiliados que aún no se han inscripto, lo pueden hacer a través de la página. En San Cristóbal tenemos la compañera Yanina Caso a quien pueden consultarle más detalles y para aquellos que no se han afiliado también están a tiempo. Cabe destacar que, si el afiliado cuenta con un lote, se construye la casa en su lote y en el caso que no lo tenga, se compra el lote (en área urbanizada). A veces cuesta conseguir el lote, pero hasta el momento hemos conseguido construir la vivienda más allá de las circunstancias que nos impone las dificultades económicas y la pandemia” detalló Avallone.

“Es un día de festejo y de alegría para los afiliados de ATE” Adolfo Avallone

La representante de ATE en San Cristóbal Yanina Caso comento que “es la primera casa que se entrega en San Cristóbal, estamos muy felices. Estamos muy contentos por Graciela Vera que es la compañera afiliada que fue beneficiada y lo mejor es que ya salió sorteada otra compañera de la ciudad de San Cristóbal, pronto tendremos buenas noticias”

En cuanto a los requisitos para participar de los sorteos Caso afirmó que “el Programa de refacciones está disponible para todos los afiliados, no necesita tener antigüedad, se pueden afiliar hoy y mañana se pueden inscribir. Los pasos son muy sencillos, pueden consultar la web: www.ate.org e ingresar sus datos personales. Al finalizar se le otorga un numero de sorteo y ya quedan inscriptos: 5 viviendas y 5 refacciones por semana. Es un beneficio del gremio”.

Finalmente, la flamante propietaria Graciela Vera, emocionada comentó: “tantos años he soñado tener mi casa…y llegó el día. Vivo en otro pueblo y llegó el día de tener mi casa. Hoy es mía, le he pedido tanto a Dios. Gracias al gremio que tenemos y el apoyo que me dieron en todas las cosas. Gracias por todo lo que hicieron. Tengo dos hijos y tres nietos. Somos cuatro los que viviremos aquí” concluyó.