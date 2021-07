18 baches de la ciudad se arreglarán desde hoy hasta diciembre.

Un proyecto de los concejales Carolina Morel y Claudio Gaineddu se aprobó en la última sesión. Luego de un relevamiento realizado en los diferentes barrios de la ciudad, los ediles detectaron 70 puntos que necesitan ser reparados rápidamente.

“Estamos conformes con este resultado donde está acorde a las expectativas que teníamos. Podemos empezar a solucionar que en lo que es la trama vial de nuestra ciudad que presenta condiciones realmente calamitosas. Todos vemos el estado de las calles, todos sufrimos las condiciones de deterioro, fisuras y entendemos que, a medida que pase el tiempo esto seguirá progresando. La gente nos reclama sobre este tema en cada barrio. Nosotros hicimos un relevamiento de 70 puntos que consideramos peligrosos para la transitabilidad de las personas, solicitamos al municipio que se evalúe el comienzo de un plan de bacheo. No pretendemos los 70 puntos, que si lo sometemos al criterio de la población vamos a encontrar muchísimos lugares más. Estos son los que nosotros consideramos como principales falencias en la trama vial. Sinceramente uno cuando alcanza a percibir el estado, nos preocupa mucho. Esto lo trasladamos y los demás bloques coincidieron sobre el estado en el que se encuentran. Tenemos nuestras disidencias acerca de los por qué o producto de qué se llega hasta instancia donde ahora se debe invertir en semejante plan de bacheo” comenzó Carolina Morel.

Los 18 baches que se arreglarán desde este mes de julio hasta diciembre están ubicados en:

Maipú y Sargento Cabral, Juan B Justo y Sarmiento, Alberdi y Pueyrredón, Pueyrredón y Bv San Martín, Pueyrredón y Saavedra, Chacabuco y Bv San Martín, Alberdi y Pueyrredón, Caseros y Alberti, Belgrano y Azcuénaga, Belgrano entre General paz y Ameghino, Belgrano y Ameghino, Pueyrredón y entre Ameghino y General Paz, Pueyrredón y General Paz, Caseros entre Pringles y Alvear, Juan B Justo y Salta, Bv 25 de mayo y Juan B Justo, Juan Domingo Perón y Saavedra

Por otra parte, Morel se refirió a la cantidad de años que las calles de la ciudad no son bacheadas. “Muchas veces se habla de las condiciones climáticas, las cuales venimos evidenciando desde el 2010 han cambiado, pero no podemos negar que estos son asfaltos de hace muchísimos años que necesitan imperiosamente un mantenimiento que, si no se realiza sucede lo que sucede. Frente a esto la Secretaria de Obras Públicas encabezada por Sergio Cardozo, se acercó a una reunión para presentar un programa donde 18 puntos se podrían llevar adelante de aquí a diciembre. Hay un presupuesto de 6.609.246,15 que presenta la secretaria como para iniciar el plan de bacheo. El año que viene depende de lo que se haya ejecutado en este tiempo vamos a revisar y pondremos otra vez sobre la mesa todo lo que resta. Aún nos queda un alto porcentaje por bachear”

Además aclaró que “los trabajos comenzarían en julio y hasta diciembre. En un tiempo no menor, pero el trabajo deberá ser constante. Lo importante es que el municipio pueda llevarlos adelante: esta obra y otras obras abiertas. Creemos que esta toda la voluntad para realizarlas”.

Día de la Independencia

“El 9 de julio confirmaré si soy o no candidata. El 9 de julio vamos a evaluar situaciones partidarias, personales. Intenciones o perspectivas a futuro y confío plenamente en la gente y el trabajo que venimos realizando. En la lucha constante y permanente que hacemos sobre problemáticas cotidianas que tenemos los sancristobalenses y el acompañamiento que siempre tenemos de Giovaninni y Aloatti y de mi compañero Claudio. Confiamos plenamente en esto, pero observaremos las circunstancias y lo que sea mejor para la ciudad. Con todas las ganas de seguir y las energías en esta actividad que me apasiona” anticipó Morel.