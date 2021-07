El Aeroclub San Cristóbal adquirió una nueva aeronave

Si bien la situación económica no es la mejor, los integrantes del aeroclub San Cristóbal han realizado un esfuerzo considerable para incorporar una nueva aeronave que será destinada a la Escuela de Vuelo.

Elbio Baroni y Martín Bongiovanni brindaron precisiones acerca de la aeronave recientemente adquirida y la actualidad del aeroclub. “Estamos muy contentos. Ayer nos dimos el lujo de traer un avión en el peor de los tiempos, no estamos ajenos a todos los problemas. Los aeroclubes estamos sufriendo mucho, no tenemos posibilidades de hacer beneficios, de juntarnos, de armar campeonatos de aterrizajes, encuentros. Pero así y todo estamos remando y las cosas se pueden hacer. Hemos traído este PIPER J3 destinado a avión escuela. Teníamos un avión que estaba muy deteriorado y que necesitaba arreglo, todos los repuestos se pagan en dólares, así que con ese mismo dinero que nos llevaría ponerlo a punto más la venta, adquirimos este nuevo avión en buenas condiciones, habilitado y con muchas horas por delante” comentó Elbio Baroni.

Por su parte Martín Bonggiovani detalló “en este momento tenemos dos aeronaves en el aeroclub, la idea es incorporarla para brindar el curso y usarlo en combinación con el Secna para darle instrucciones. Todas las gestiones demoraron 6 meses, este tipo de aeronaves, al tener que estar incorporadas a las escuelas exigen que las habilitaciones y los controles sean intensivos. Estuvo en taller mucho tiempo para hacer una revisión completa, justamente demoró porque hubo cambios de normativas que dificultaron las cosas”.

Las personas que se quieran sumar a la escuela de vuelo, tienen que contar con un examen psicofísico, el aeroclub no cuenta con simuladores, por lo tanto, las practicas se hacen sobre el avión. “Normalmente se hace una pre adaptación. Luego se comienza con la instrucción teórica/práctica. Finalmente, a las 40 horas si el alumno está en condiciones se solicita para que venga el inspector a tomar examen. El costo del curso asciende a $400.000 no puede durar más de dos años y no se puede hacer en menos de 6 meses, por ley” indicó Baroni

Si bien los recursos para la adquisición de la nueva aeronave, salieron en parte de la venta de la anterior aeronave, existe una diferencia de la cual se hicieron responsables los socios de la institución. Apuestan a recuperar lo invertido con horas de vuelo y cuando comiencen las clases de vuelo.

“La escuela comienza cuando la ANAC nos envíen la habilitación. Sabemos que en el Boletín Oficial ya está publicado Charata y San Cristóbal, dos escuelas de vuelo. En realidad, nuestra escuela ya estaba en marcha, solo que por una normativa que fue hace 4 años, cayeron todas las escuelas de vuelo y hubo que amoldarnos a una serie de requisitos nuevos. Todo eso nos llevó tiempo, papeles, acondicionar el club” comunicaron los integrantes de la institución.

El aeroclub lleva adelante una serie de trabajos para mantener su estructura edilicia.

Martin Bongiovanni indicó que las tareas que se realizan están enmarcadas dentro del programa clubes en obra de la Secretaria de Deportes. “Se está haciendo los cielorrasos de la parte de aula, los revoques interiores del hangar, el interior del aula. Una parte exterior una serie de refacciones que hacen a las terminaciones del hangar. El viernes finalizan el grueso de las tareas, se pudo cumplir con los plazos y pronto se verá un cambio en las instalaciones” puntualizó.