Imoberdoff justificó su armado de lista junto al gobierno provincial

La Presidente Comunal de Col. Rosa, recordó que "yo ingresé a la actividad política de la mano del ex gobernador Lifschitz, por eso desde la muerte de Miguel nos sentimos a la deriva".

En declaraciones a Radio Belgrano, comentó que nuestro grupo, que es multipartidario, resolvió acompañar al gobierno provincial, entrando en la línea Santa Fe para Todos en la que se agrupan varios sectores políticos. MI idea era armar un partido vecinal, pero no me dieron los tiempos para hacerlo. No obstante, eso está en pie para una próxima elección, dijo Imoberdorff.



Sobre la relación con el Senador Michlig, la mandataria comunal, dijo que cuando hace dos años atrás fuimos a la interna con Juan Díaz, Michlig nos informó que él no nos iba a apoyar porque tenía un compromiso con Díaz. Está bien, lo entiendo, pero en dos años no tuvimos ningún tipo de contacto, afirmó la mujer.



Por otra parte, la mujer valoró el apoyo de la provincia de unos 27 millones para la construcción de 5 viviendas, además de 7 millones del Plan Incluir que destinaremos para ripiar y construir cordón cuneta en 9 calles, también entramos en el programa "Caminos de la ruralidad" que nos significarán más ripio en la zona rural:

También resaltó que desde Salud nos enviaron un electrocardiógrafo y nos reconocieron cargos en el SAMCO.



Por otro lado, anunció que un inversor va a instalar una fábrica de dulce de leche y otro. un emprendimiento de reciclado a partir del silo bolsa. Esto nos permite dar un salto como localidad, ya que entre los dos inversores se generarán unos 10 puestos de trabajo.

Nosotros cumplimos con todo lo que dijimos por eso ahora vamos por más, afirmó la Presidente Comunal.