Dicroico presenta el Blues de la Maquilladora

La banda lanzó este año dos temas musicales para disfrutar y transportarse. Exquisito cuidado en cada una de las notas y la puesta en escena de lo que se puede ver en el canal de Youtube.

El grupo se fue formando a través de una necesidad de Fabricio Galoppo. “La idea de la banda nace hace 12 años, se termina de concretar hace 10 años. Armé un disco solista “Hoy”, con 8 canciones, tenía las canciones grabadas, pero no contaba con la banda. Lo grabé en Buenos Aires con José Luis Berrone, también productor del disco. Al terminar se presentó la posibilidad de salir a tocar en vivo y ahí se empezó a formar la banda. Con mi amigo sancristobalense Sebastián Binaglio. Nos juntamos y es el primer invitado a mi proyecto. También se suma otro sancristobalense Sergio Musante. Empezamos a formar la banda y ahí le pusimos como nombre: Dicroico” recordó.

La pandemia no permitió por mucho tiempo las reuniones y menos para hacer música. Algunos grupos lo sobrellevaron a través de zoom, otros en soledad. “Hacer música en pandemia es un poco más solitario que antes. En mi caso estoy un poco acostumbrado a la composición musical en soledad. No me costó tanto eso, sino que yo aparte de hacer música tengo un estudio de grabación y el rubro se frenó muchísimo y se frenaron las fechas para tocar en vivo. Esa parte fue más compleja que la composición en sí. Con estas dos canciones nuevas tenía dos alternativas: los streaming o terminar el proyecto que se empezó con Bajan. El año pasado decidí hacer las dos canciones finales del LP. Se nos ocurrió presentarlas como un formato Live Session. No me gustan tanto los streaming, no siempre suenan bien, es mucho trabajo y esfuerzo y la gente no estaba preparada aun para pagar un ticket por bandas que no son masivas. Trabajé en los live Session y me dio mucho más redito. Me gusta que suene bien, que sea prolijo. Me dedique el año pasado a hacer dos canciones. Fue un tema complejo, todos teníamos que tener PCR negativo, a veces no podíamos ir a filmar porque la pandemia no lo permitía. El primer tema Bicis en Holanda se estrena en marzo y el segundo Blues de la Maquilladora se estrenó el 24 de junio, están los dos en el mismo formato” detalló Galoppo.

La creatividad no se cesa y Fabricio además de mucha lectura tiene en mente un nuevo proyecto. “Estoy en el proceso de un nuevo de EP de cuatro temas. Generalmente empiezo por la música. Trabajo en la base melódica de la canción. Cuando encuentro algo que me gusta trato de plasmarlo, armar una estructura y ahí empiezo a ver que quiero escribir. Leo bastante, dos o tres libros al año, tengo un cuaderno de anotaciones. Me gusta ese formato. Estoy por empezar un curso de letras, un seminario de escritura, voy tomando diferentes opciones”.

El músico recuerda con cierta melancolía las últimas veces que pudieron hacer una presentación en vivo. “En febrero y marzo hubo una apertura en Santa Fe y pudimos tocar. Hicimos una linda presentación en un espacio muy amplio que se llama Paradiso ubicado en el puerto. Extrañamos los shows, la previa, los escenarios, la adrenalina, la complicidad con el público. Nunca nada va a reemplazar la presencialidad”.

Finalmente, Fabricio se refirió a la característica que ostenta Dicroico, sus músicos y muchos de ellos sancristobalenses. “Nada es al azar. El otro día lo charlábamos con Jose Berrone. Recordaba el proceso desde que me fui de San Cristóbal y todo en algún momento me fue llevando a conocer gente del lado de la muisca y reencontrarme con gente de San Cristóbal comprometidos con la música. no es una casualidad. Todo se va hilvanando para el lado que arrollamos el carretel”.