López: “nadie tiene votos y nadie los puede direccionar”

La interna del FPCyS es lo que más estará en juego este 12 de septiembre en San Cristóbal. Sin sacar de contexto que el resultado general de las elecciones PASO podría marcar una tendencia o comenzar a posicionar candidatos locales (hoy no hay números claros para la población, ni la prensa ni los partidos), o bien para poner las cartas sobre la mesa con los candidatos provinciales que buscan un lugar en el Congreso de la nación.

Maxi López, quién busca dar la sorpresa en su primera participación en política, entiende que “la gente está desilusionada con la política en general, hablamos a nivel local, provincial o nacional, la gente está muy resentida y desilusionada por las cosas que no se han hecho antes”.

“Lo que más nos está costando es que nos dejen explicar nuestras ideas” relata López, aunque también asegura que “cuando le decíamos quienes somos y a quién representamos ahí nos empiezan a escuchar y eso nos genera satisfacción, cambia su forma hacia nosotros cuando le decimos que somos Maxi López o Clara García, ahí la gente nos presta el oído y nos escucha”.

Sobre a como transcurrió esta época de campaña y como se fue metiendo cada vez más en el papel de político, Maxi define que “lo que nos motiva es que vemos que la gente quiere personas nuevas, nuevas propuestas, en este caso en el concejo. Por eso uno de los motivos por los cuales me involucro en política es eso, el cambiar la forma de ver la política, de dar esperanzas nuevamente y lo que le vamos explicando es que la política es la herramienta que tenemos para cambiar la realidad, nos guste o no, pero es la única herramienta. La política va a estar siempre y es la que va a decidir nuestro presente y futuro, muchos te dicen que no viven de la política, que viven de sus trabajos, pero la política es lo que define de qué manera reditúa tu laburo, de que manera repercute en impuestos, precios y demás. Si le ponemos un freno o no a la inflación y considerar que es necesario, es un político quien define, por eso es importante involucrarse y escuchar las propuestas e informase”.

En su primea incursión en política López usó un viejo camino para hacerse conocido y hacerse escuchar, el salir a caminar. “El ir barrio por barrio, llegar a los vecinos te da otra concepción. Donde llegamos la gente se siente esperanzada, le gusta que los jóvenes nos involucremos y eso motiva. El apoyo o la palmada del vecino es lo que nos está fortaleciendo.”

El 12 de septiembre para López hay dos posibilidades, ganar o perder la interna, no hay grises. Sobre un supuesto triunfo indica que eso motivará y dará más energías, pero “perder la interna no nos significa nada. Esto es marcar el inicio de un camino, uno se sumó sabiendo que, si no es este 12 de septiembre, que nosotros creemos que así será, va a ser en las próximas elecciones. Hay que empezar, y si queremos cambiar las realidades hay que participar, es fácil hablar desde afuera y criticar, por eso uno respeta a todos los que están involucrados en política, es un camino muy difícil, lo estoy viendo ahora donde hay que dejar muchas cosas de lado, pero estamos convencidos que este es el inicio, que nos va a ir muy bien, y no lo decimos desde el ego, lo decimos desde lo que nos trasmite la gente, pero si no ganamos la interna vamos a seguir trabajando para el día que nos toque”.

Hay un concepto errado, nadie tiene votos y nadie puede direccionar los votos, las personas van y eligen con quienes se siente representado, uno puede explicar lo que son las internas, pero ese que comenta y le pone nombre propio al voto está equivocado, ya hemos visto que nadie lleva o trae la totalidad de los votos, lo vimos en otras internas donde después los números no correspondían a esos análisis. Hay casos en los cuales la gente vota a un partido por más que no se identifique con el candidato, pero son cada vez menos, eso es vieja política, hoy se fue cambiando, y ojalá así sea, que se elija por las propuestas y se salten las barreras políticas, ya no existen partidos políticos de una sola línea.