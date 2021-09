Sartín: "Estamos muy conformes con nuestra elección”

En el bunker de Juntos por el Cambio ubicado por calle Ituzangó, ya se encontraba gran parte del equipo de Cambiemos liderado por Diego Sartín.

“Tenemos 16 mesas escrutadas y esas mesas nos arrojan 20,9 a López, 23,9 a Martino, 31,1 a Anderychuck, 3,3 % a Carla y 13, 8 a nosotros. Son los números que esperábamos. Hay una gran interna en el oficialismo y seguramente ha jugado mucha de nuestra gente en esa interna, sino también gente del justicialismo también. Esperábamos 1350 votos, y creo que lo vamos a superar. Para nosotros que no tenemos una interna y es solo medición que no es real estamos muy conformes. Estas P.A.S.O no son una encuesta real para nosotros” comenzó Sartín

Elecciones internas

Sartín cree que lo más conveniente es el sistema que se utilizaba antes de las P.A.S.O, es decir que los afiliados decidan sobre sus candidatos.

“La mayoría de la gente no entiende la interna. Creo que tendría que ser como antes, cada afiliado juegue dentro de su interna y dejar a toda a la población fuera de ese debate. La gente no entiende. Es muy difícil para nosotros, desde nuestro lugar direccionar a la gente a que juegue o no dentro de la interna, es algo que la gente lo hace de forma natural y por lo que siente” aclaró Sartín.

El candidato de Juntos por el Cambio indicó que hace más de un año y medio que colaboran con los merenderos, que lo ideal sería que cada niño debe merendar en su casa con su familia. “Nosotros hemos tenido una campaña muy silenciosa, no vamos a un merendero a sacarnos fotos porque estamos condicionando a las familias que envían sus hijos al merendero a que se saque una foto porque nosotros estamos colaborando. En nuestras redes no se publicarán fotos revolviendo la leche, tampoco se verá para el próximo tramo de campaña que continua” detalló.

Participación ciudadana

“Creo que la participación del votante será de menos del 70% de la población, no es un mal porcentaje, en las elecciones del 2019 creo que tuvimos una participación del 68% o 70%. Creo que la gente ha tomado conciencia de los que es ir a sufragar, este derecho y este deber que tenemos los argentinos, que si no lo hacemos no tenemos derecho a quejarnos. La pandemia ha originado ciertas dificultades en los establecimientos, más allá que hubo filas que no tendrían que haber existido, todo debería haber sido más rápido. Hay que estar con la presión de la gente como presidente de mesa, como auxiliar, no es fácil, tampoco para el directivo del establecimiento organizar en estas condiciones donde a veces todos estamos alterados por el momento que se vive” indicó Diego sartín.

Finalmente, Sartin agradeció a todo su equipo, a los fiscales y a cada uno de los votantes. “Nosotros no teníamos fiscales en todas las mesas, pero si en todas las escuelas. Con este resultado más que nunca, tenemos muchas expectativas para el 14 de noviembre, seguiremos trabajando” concluyó.