Familiares quieren saber qué pasó con Andrés Romero y piden por su salud

El sábado por la madrugada se dio un episodio que por ahora poco se conoce. Amigos de Andrés Romero encontraron su cuerpo en la “plaza” de la Estación. Por lo que se comunicó oficialmente, Andrés presentaba golpes y un estado de gravedad importante, por lo que debió ser derivado de urgencia a un efecto de mayor complejidad, primero Rafaela y posteriormente Santa Fe.

Claudia Bravo, mamá de Andrés, charló con El Departamental y contó que a ella la despertaron porque su hijo se estaba desangrando en la plaza de la Estación. “Cuando llegué ya estaba todos los amigos de él, uno le sostenía la cabeza porque se ahogaba con la sangre, mientras nosotros llamábamos y gritábamos para que llegue la ambulancia”, relata Claudia y agrega que “los policías que estaban me decían que no lo podían tocar, por eso lo cargaron los amigos en un auto particular y lo llevamos al hospital”.

“Cuando el médico llegó, lo revisó y lo derivó a Rafaela. Allá el médico que lo atendió me dijo que tenía el maxilar quebrado en tres o cuatro partes, fractura de cráneo en el lado derecho y de la vertebra a la altura de la nuca, por eso enseguida le pusieron cuello ortopédico y lo volvieron a derivar, esta vez al Cullen de Santa Fe por ser un paciente de riesgo, donde nos dieron el mismo diagnostico”, expresaba la mamá del joven.

Más allá de esto, Claudia pone su fe en Dios y dice que está rezando mucho para que su hijo se recupere pronto y salga adelante, pero a su vez pide que se investigue; “en arrufó no hay ningún detenido por el momento, hay sospechosos, pero por el momento no hay novedades. Están analizando las cámaras, por eso le pedimos a la gente que si alguien vio algo se acerquen y nos ayuden a saber que fue lo que pasó”.