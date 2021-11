La mayoría legislativa votó la destitución de Marcelo Saín de la fiscalía santafesina

La reunión conjunta de ambas cámaras parlamentarias trató el dictamen de la Comisión de Acuerdos legislativos que recomendaba sancionar con su destitución a Saín por haber violado la norma que impide a un integrante del Poder Judicial tener manifestaciones políticas partidarias.

Entre los diputados, 38 votaron a favor de la medida disciplinaria y 9 en contra, mientras que en el Senado fueron 12 los votos positivos y 4 los que pretendieron exculpar a Marcelo Saín.

El diputado radical Julián Galdeano expresó que “su prioridad no fue perseguir el delito sino opositores”.

A la hora de dar ejemplos, el socialista Joaquín Blanco expuso que “la licitación amañada para comprar armas para la policía fue armada por Saín cuando era Ministro de Seguridad y curiosamente, si seguiría en Investigaciones de Fiscalía, debía investigarla el propio Saín”.

En los argumentos en contra de la destitución, se escuchó a la diputada peronista y excamarista Matilde Bruera, quien dijo que el proceso había violado la parcialidad y que debió suspender porque había un trámite judicial no concluído.

Luego, en un comunicado firmado por 10 diputados y senadores justicialistas advierte que el “poder legislativo avanza sobre los límites de otro poder, y que esto ocasionará a la provincia graves perjuicios económicos”.

La sesión conjunta de ambas cámaras parlamentarias, presidida por el Senador por Las Colonias Rubén Pirola, ante la ausencia de la Vicegobernadora Alejandra Rodenas, votó el término de la actuación de Saín en Santa Fe. Seguramente el destituido tendrá ahora la vía judicial abierta para el reclamo, según el propio Saín se encargó de anticipar. El tiempo, y los jueces, le darán o no la razón.