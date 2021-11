López: “pudimos hacer crecer a San Guillermo y potenciarlo aún mucho más”

A 7 días del cierre de la campaña, y a 9 de las elecciones generales, Romina López no levanta el pie del acelerador en ninguno de los dos fretes; la gestión y la campaña misma. Sin descuidar nada, la intendenta de San Guillermo fue analizando lo que pasó en este último tiempo, y de un principio se centró en las posibilidades de cara al 14 de noviembre, “Las expectativas son muy buenas, uno está tratando de balancear un poco lo que es la campaña política sin descuidar la gestión y en eso estamos trabajando con un gran equipo que nos ayuda a poder llegar a todas las viviendas, a escuchar a toda la gente porque el objetivo era ese, hacer una campaña política pero no descuidar la gestión que uno la está llevando día a día y trabaja para poder mostrarla a todo San Guillermo, nuestra ciudad está para crecer, hay obras que se pueden hacer y tratamos de demostrarlo en estos años de gestión que llevamos”.

En relación a la campaña, y a una tregua no escrita entre los frentes electorales, López aseguro sentirse más tranquila. “La campaña que habíamos vivido antes a mí. en lo personal, me había dolido muchísimo, creo que los 2 partidos políticos aprendimos, a ellos les costó la renuncia de un candidato y aprendimos todos. Hubo un antes y un después de cuando cae la policía a mi casa, había que entender que no podía seguir en este ritmo de vida y había que llevar a otro tipo de política, por eso fue una campaña mucho más sana, donde cada uno fue con sus propuestas, mostrando lo que hicimos estos 2 años de gestión con una pandemia de por media, pudimos hacer crecer a San Guillermo y potenciarlo aún mucho más”. Sobre su rival político de turno, Romina consideró que es una persona con quién se puede hablar; “A Gustavo lo conozco desde que estamos en el concejo y siempre hubo una excelente relación más allá que después pasaron varias cosas, pero Gustavo es una persona que uno puede dialogar, disentir, pero siempre en un ámbito de respeto, nos conocemos, convivimos en el concejo y eso hizo que tengamos una campaña con mucha más tranquilidad, con códigos políticos, donde la propuesta sea la base de esta campaña”.

En lo personal, y después de años en los cuales se vio a una Romina López más impulsiva, ella se autodefine como “más madura, han pasado muchas cosas desde asumir de la forma que me tocó asumir, de haber atravesado una pandemia, de haber sufrido una campaña política muy dura, un embarazo, han pasado muchas cosas y eso hizo que uno madure, entienda, no soy la misma Romi de antes que agarraba el micrófono y salía. La gente, la gestión te hace que madures y por eso creo que hemos logrado muchas cosas importantes por San Guillermo y esa madurez es producto de un equipo que te va marcando el camino y que te sostiene”.

Top 3 de obras

Le pedimos a Romina que nos indique con qué tres obras se queda a lo largo de su gestión como Intendenta. “Ocuparnos de la situación que recibimos las calles de San Guillermo, a lo mejor todavía no se ve mucho, pero hemos hecho más de 25 cuadras de pavimento, hicimos las tomadas de junta que antes no se hacía, hemos hecho bocacalles, bacheos importantes como corresponde, hemos hecho repavimentaciones, falta mucho, pero avanzamos un montón en la crítica situación que recibimos las calles”, puso en primer lugar.

En segundo plano posicionó el “Trabajar para los niños, para todos, no importa si votan o no votan, y en materia de niños hemos hecho una obra importantísima con fondos propias que es una plaza húmeda, modificar el natatorio después de más de 30 años en un placita pensaba pura y exclusivamente para los niños y a eso lo acompañamos en retocar todas las plazas, tienen juegos nuevos y lo acompañamos con iluminación led para que los chicos puedan disfrutarlos a cualquier hora con seguridad y para las personas con discapacidad hemos hecho un avance importantísimo. 4 personas con discapacidad fueron incluidas en el sector privado laboralmente y eso fue un trabajo de todo un equipo.Esta temporada de verano vamos a reformar una de las piletas para que los chicos con discapacidad tengan acceso a las piletas, porque pensamos en una ciudad para todos”.

Por último puso a la modernización; “la pandemia nos ayudó en modernizar el sistema interno del municipio y eso trasladarlo a la gestión y a los servicios a la comunidad para que todo sea más fácil, más ágil”.

Lo que le falta

“Las áreas de servicios y parque industrial ya avanzamos bastante, hoy tenemos tierra para hacerlo y eso fue gestión de varios meses y el sistema de agua potable”, remarca López como prioridades si tiene 4 años más de gobierno. “Si ganamos esta elección y vamos por 4 años, mi objetivo es poder mirar a la cara a la gente y decirle las 2 cosas que prometimos las cumplimos”, explicando de manera sintética estos dos ítems, que son nada más, y nada menos, que salud y trabajo.

En pandemia, las decisiones y una visión adelantada

Podes estar a favor o en contra, hoy aún cuando la pandemia nos está dando un respiro, pero San Guillermo, a nivel departamental, fue quién marcó varios caminos. Fue la primera localidad en cerrar todos sus accesos, algo que generó críticas pero que luego fue imitada por el resto, a su vez también fue una de las primeras en levantar esos cierres, y fue la primera ciudad en volver a algunos eventos presenciales.

“Eran decisiones difíciles porque era ir contra la corriente, pero fue el respaldo de un equipo porque cada vez que teníamos una reunión de gabinete decíamos bueno chicos hoy levantamos los puestos de control y era, ¿lo hacemos o no lo hacemos? O decir hacemos evento para los jóvenes cuando estaba todo cerrado era necesario el acompañamiento del equipo que decía si, vamos con esa locura y que por suerte salía bien.

Hacerlo y ver que otras localidades lo copiaban después nos da la tranquilidad de que hicimos las cosas bien, son decisiones que cuestan, obviamente la gente está asustada y hay que tomar las decisiones con la mente más fría posible pero seguro de lo que vas hacer”.

Sus candidatos a Concejales

“Fecho es mi mayor sostén, es la persona que a lo mejor me dice las cosas buenas, pero es la persona que siempre me marca las cosas malas, la que hizo que cambie muchas cosas, la que me hizo madurar, la que me conoce. En el 2015 fue el que me llamó para que yo integre la lista comunal y el que me sostuvo en el momento más difícil. Hoy conoce la gestión, la entiende, tenemos una química de trabajo perfecta y es quien mejor puede representar las ideas de la gestión que quiero llevar en el concejo. Por eso creo que tiene que ingresar él y Mirta que se lo merece porque en la pandemia estuvo las 24hs, en el peor momento Mirta estuvo ahí, haciendo las viandas, llevando bolsones, medicamentos, está las 24 hs sea lo que sea. Mirta no va a descuidar el contacto con la gente siendo concejal, al contrario, hoy la que más contacto con la gente en SG es Mirta, por eso tiene que estar ahí. Mi compromiso cuando ella acepte estar ahí voy a trabajar para que ella siga teniendo ese contacto y sea la voz de esa gente en el concejo”.