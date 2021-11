Carina Vázquez: "Ellos estaban de fiesta mientras nosotros estábamos despidiendo a Rosana"

La semana anterior Radio Rafaela informaba una grave noticia conmocionó a toda la región, pero en particular a los sancristobalenses. Una joven de 16 años falleció producto de graves lesiones que sufrió tras una gresca.

Según fuentes policiales, allí se produjo una pelea entre varios varones y una adolescente de 16 años, identificada como Raquel Rosana Vázquez, quien intentó intervenir para disolver la gresca. Al hacerlo, uno de estos jóvenes de iniciales L.A.P., de 14 años, le habría proporcionado un golpe de puño en su rostro que provocó la caída y desvanecimiento de la menor, lo cual desembocó en su muerte.

«El asesinato fue el lunes pasado. Mi hermanita de 16 años, recién cumplidos fue a un evento«, comentó la entrevistada.

Y continuó, «ella estando en la fiesta, se da vuelta donde ve una gresca, cuando se da vuelta conoce a una amiga de ella y la agarra, la intenta sacar y cuando la abraza, viene este este pibe y le pega un una piña en la sien. Seguidamente se cae al suelo abrazada a la chica. Tras eso mi hermana empieza a convulsionar y todo lo que pasó no lo quiero nombrar por respeto a mi mamá.

«No había ambulancias en ese evento entonces la policía toma una camioneta y al trasladada al hospital de San Cristóbal, pero ella lamentablemente ya llegó sin vida al lugar».

«El asesino, de iniciales L.P. de 14 años, lo agarran enseguida. Cuando lo agarran a este pibe, él dice que tiene 16 años, con 16 años ya se puede iniciar la parte penal, cuando le avisan a la madre, llega con un documento, el cual indica que tiene 14 años. Por eso estuvo media hora y lo soltaron«, relató la hermana de la chica asesinada.

«La familia está destruida, mi mamá está postrada en una cama sin comer, sin hablar con nadie, sin ir al baño, sin poder bañarse sola. Tiene una hermana que tiene una parálisis en la cara y estamos indignados».

Además, Carina Vázquez contó que hasta el momento no tienen ninguna respuesta de la parte de los padres del «asesino».

«Nosotros queremos justicia. Yo sé que no se puede hacer nada por la ley que tenemos, pero queremos una ley penal juvenil que a partir de los 14 años exista responsabilidad», acotó Vázquez.

Las amenazas de la familia

Por RADIO RAFAELA, Carina contó que también reciben todo el tiempo amenazas por parte de la familia agresora: «Ayer queríamos hacer un corte en la ruta, donde mi papá decidió no hacerla porque recibieron amenazas del papá de este chico. Y hoy el papá de este chico le tira el auto encima a mi hermano«, dijo.

«Encima de todo eso, sigue provocando todas esas cosas que te hacen decir ¿Cómo hacemos? Se nos están riendo en la cara, se nos burlan en la cara. Nosotros no sabemos que hacer».

«Sí te puedo decir que no vamos a descansar hasta tener respuestas, hasta tener justicia. Vamos a seguir haciendo marchas. Este caso no va a ser olvidado y vamos hacer hasta lo imposible con mi familia para que nos deje de reír en la cara», sostuvo la entrevistada.



El dolor profundo



«Imagínate el dolor tan profundo que tenemos que a mi hermana la velamos a una cuadra de la casa del pibe y ellos estaban de fiesta mientras nosotros estábamos despidiendo a mi hermana».

Carina contó al medio que su familia está compuesta por papá, mamá, 8 hermanos, de los cuales son 4 mujeres y 4 varones. «Nosotros hace siete años veníamos de perder a un hermano. También fue un dolor que lo estamos superando entre todos. Después cae esto y no sabemos como hacer.»

«Es una injustica tan grande».



En continuación, Carina aprovechó el espacio para dejar un mensaje de agradecimiento «A toda la gente que nos apoya, a la gente que nos apoya en las marchas, a la gente que está presente con un mensaje, abrazos, condolencias».

«Se nos hace difícil, no sabemos como hacer. Tenemos miedo de que mi mamá se muera de tristeza. Mi papá es un hombre duro, pero por dentro tiene clavado dos puñales que no se los puede quitar».



La palabra de las autoridades

«La fiscal me comenta solo lo que ya sabemos, que la ley no lo puede tocar. Así que ¿Qué mas podemos hacer nosotros?«, sostuvo la entrevistada.

El pibe tiene 14 años y se nos ríe en la cara junto con la familia. Él tiene una tía que es policía. Yo estoy juntando testimonios de todo lo que hacía este pibe porque no solo mató a una chica, ya venía pegando a chicas, a chicos por la calle, robaba, hacía delito. Pero como tiene una tía policía, lamentablemente, lo cubren.

«Desde la parte de la justicia no podemos hacer nada», acotó.

Cómo era Raquel



«Raquel era una chica que era la tercer vez que salía a conocer el mundo. Era una loca linda como quien dice. Iba a la escuela, que aprovecho a agradecer a todos los profesores de la Escuela N°474 porque estuvieron presentes», expresó Carina.

«Era una chica que estaba todo el día con su sobrino, buscándolo, llevándolo. No era una chica de ciudad, era una chica de campo. Ella era una persona que te cuidaba, que te protegía, era una loca linda. Si veía que estabas en problema ella se metía»

«Se me ilumina la cara, se me ilumina la vida con haber tenido una hermana como ella. Lamentablemente tenía una vida por delante, y este personaje disfruta todavía de la vida y se nos ríe en la cara», afirmó la entrevistada.

La autopsia



Según puso saber RADIO RAFAELA, en el transcurso del miércoles 17 de noviembre llegaría el resultado de la autopsia. Estos resultados llegan a la ciudad de Rafaela y luego se trasladarían a San Cristóbal para realizar una nueva manifestación.

Nueva manifestación



En la entrevista, Carina contó que mañana miércoles realizarán una nueva manifestación. «Le pedimos a la gente que nos acompañe. Uno por ahí está cansado de tantas marchas, pero es la única manera de que nos escuchen», sostuvo.

«Nosotros queremos que esta familia se vaya de San Cristóbal porque se nos ríen en la cara. ¿Cómo haces vivir con eso?»

Indicó que en el transcurso de la tarde van a realizar otra manifestación en San Cristóbal pidiendo justicia por Raquel Rosana Vázquez: «A la mañana llega la autopsia y a la tarde va a haber otra marcha donde me voy a parar en el lugar donde ella falleció y vamos a marchar hasta la casa de los familiares de este pibe», dijo.

Y agregó «no vamos a hacer nada, pero queremos que el padre hable con mi papá. Porque si el tipo es tan machito para ir a amenazar a una piba de 17 años con una pistola y tirarle el auto a mi hermano, que tenga los suficientes … para hablar con mi papá. Si tiene miedo de hablar con mi papá, que nos juntemos en la fiscalía entonces«.

¿Cómo sigue la vida?

La pregunta que se hacen todos, ¿Cómo sigue la vida? Consultado ante esto, Carina dejó un profundo agradecimiento hacia su pareja y sus hijos: «Yo doy gracias a mi pareja y a mis hijos porque terminás hecho mierda. ¿Cómo haces salir adelante?»

«Mi mamá está tirada en una cama llorando, sin bañarse, se lastima. Y tengo a mi otra hermana que tiene una parálisis en la cara y también. La verdad es que nos dejó a todos sin vida»

«Nadie de la familia habló con nosotros»

Así lo indicó Carina, en referencia a la familia del chico que le provocó la muerte a su hermana. «Ese día del velorio ellos ponían música», agregó. «Lo único que queremos es que se haga justicia», finalizó.

Fuente: Radio Rafaela