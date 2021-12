«En Ceres se vacunó más del 84% de la población, por eso no hay casos Covid»

Este porcentaje, «nos da inmunidad de rebaño, y eso impide que se den muchos casos nuevos de coronavirus con sus variantes como la Delta, que a pesar que afecto a gran parte del mundo, en Ceres no reportó casos. Pero hay que mantener cuidados personales, porque ahora hay otra variante como Omicron, con alta contagiosidad y puede desatar una nueva ola de contagios».

En el Hospital, «hay vacunas de todas las marcas, hay meno de Moderna, pero del resto hay dosis de todas. Si alguien que cambia su mirada y ahora decide vacunarse que venga al hospital y acá le hacemos la gestión rápida, y lo vacunamos».

Sobre las tercereas dosis dijo, «solo se vacuna con la tercera dosis a las personas que hayan superado los 6 meses de vacunación de la segunda dosis. No vacunamos a nadie que no haya superado ese periodo ventana, a pesar que vengan con el mensaje de texto que le envíen desde la turnera. Personal de salud, y ahora en los hogares de ancianos, hemos avanzado con estas terceras dosis, que se lleva adelante con la vacuna de Astrazeneca».