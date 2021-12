Bonacina, Sartin, Guidoni, Imhoff y Mackiewicz los nombres que se sumarían al Ejecutivo Municipal

Todos, salvo Sartín, han dado el sí para ocupar distintas áreas en el Municipio de San Cristóbal. Todavía falta un nombre, que es el Secretario de Gobierno, donde ya hubo sondeos, pero no definiciones. Además, otra joven mujer, se podría sumar en una de las dependencias de salud.

Después de las elecciones primarias de septiembre, la Municipalidad de San Cristóbal y Rigo junto a su equipo recibieron el acuse del voto de la gente. Más allá, que en los pasillos internos ya se barajaban algunos cambios, ese resultado aceleró algunas decisiones, y un par de días después se convocó a conferencia de prensa y se anunció la reapertura de la cartera de producción y la implementación de las áreas de medio ambiente y de salud, que hasta el momento no habían tenido antecedentes a nivel local.

Guidoni, la que siempre estuvo firme

Sandra Guidoni fue uno de los primeros nombres que apareció. Desde ese momento se dijo, y ahora se ratifica, que es quien estará a cargo de la coordinación o dirección de medio ambiente. Políticamente en medio ambiente Sandra tuvo alguna aparición de la mano de un proyecto que fue presentado por Cristian Barbini en su momento, el por entonces edil del PJ se basó en un trabajo de campo de Guidoni para comenzar a dar un puntapié en la materia, pero lamentablemente el proyecto no prosperó y quedó durmiendo en los cajones del Concejo.

Cuando su nombre se vinculó con el municipio, Rigo fue claro; “Sandra está con temas personales relacionados a su profesión, una vez que los culmine se sumará”, y aparece que llegó el momento.

Bonacina de Producción a Acción Social

Pablo Bonacina, el ahora ya ex concejal (cumplió su mandato el viernes) fue el primer apuntado para hacerse cargo de Producción, de hecho, se capacitó y hasta mantuvo reuniones con productores del área industrial y emprendedores de la ciudad, pero la incertidumbre en el área Salud, y el visto bueno para que Sartin se sume al ejecutivo, hicieron que Pablo se corra un par de oficinas más hacia el oeste y sea quien ocupe una de las carteras que mayor trabajo demanda, como es Desarrollo Social.

Sartin, el apuntado para Producción

El ex Concejal del PRO aún no dio el sí, pero tampoco dijo no. “Me interesa, y mucho”, expresó Rigo cuando le consultaron sobre Diego para el puesto de coordinador o secretario de la Producción, por eso las charlas comenzaron y se encaminaron, pero la actividad personal y otros factores impiden que por el momento Diego diga que sí, aunque todos los vientos indiquen que se va a llegar a buen puerto. “No lo vamos a apurar, por el contrario, lo esperamos hasta que el lo considere necesario”, confesó Rigo.

Gaitán a Salud

Marcelo Gaitán, quién hasta el día de hoy sigue siendo el Secretario de Acción Social, es quién va a comandar la coordinación de salud. Un hombre que entiende de la materia por su trabajo de años en la Clínica San Cristóbal, cuando se lo propusieron inmediatamente dijo que sí.

Originalmente el “dueño” del lugar era maxi López, de hecho, fue el autor de la idea de abrir una dirección de salud (lo propuso en campaña), el cargo fue ofrecido, pero no hubo acuerdo, no se sabe bien porqué.

Imhoff directora de Educación

Grisel Imhoff, que hace rato viene trabajando en el municipio, hará “rancho aparte” y será quién esté al frente de otra de las novedades. Directora de Educación será el cargo, por ahora no se especificó bien cual será la función, pero se quiere desdoblar lo que tiene que ver con Cultura, para poder poner más y mayor énfasis en cada uno de los aspectos.

Mackiewicz reemplazará a Linares

Hace un par de semanas, José Linares comunicó que dejaba el CoMuDe o coordinación de deportes Municipal, algo que se veía venir por los problemas personales (nunca se comprobó ni se desestimó nada) de Linares, y había que buscarle un reemplazo. Para muchos – nosotros incluidos- es una sorpresa el nombre de Brian Mackiewicz, no porque no pueda ocupar el cargo ni mucho menos, pero porque siempre hubo otros “profes” de educación física más cercanos al municipio y esta gestión.

¿Cambia el Secretario de Gobierno?

Muchos dan por hecho que en Gobierno también habrá cambios, que Germán Michlig pasaría a ocupar un lugar en el área contable (es CPN) y con esa decisión quedaría la vacante del puesto. Off de récords, habría algunos nombres a las vueltas, uno de ellos un hombre de la política radical que se jubiló hace un par de días.