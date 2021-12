5 nuevos casos Covid en San Cristóbal y preocupación por quienes no cumplen el aislamiento

El último parte reportó la cifra más alta de contagios en casi 3 meses. Al día de a fecha hay 13 casos activos, pero la preocupación más grande radica en las personas que siendo contacto estrecho, o presentando síntomas, no cumplen con el llamado al 0800 o no hacen el aislamiento obligatorio.

A fines de noviembre la cabecera departamental salió de la sequía de casi dos meses sin casos positivos, y desde ese entonces no se pudo llevar la cifra nuevamente a 0 casos activos. El reporte de este lunes que pasó arrojó el número más alto en meses, 5 casos en un solo día, llegando a los 13 activos.

El dato preocupa, pero lo que más inquieta en el personal de salud (y a nosotros también), es la falta de compromiso y responsabilidad de quienes sabiendo que se deben “guardar” unos días, no lo hacen. “le pedimos a las personas que deben cumplir el aislamiento preventivo obligatorio, que lo hagan, como así también a aquellas personas que tienen algún síntoma compatible con covid, que llamen al 0800 para programar su testeo”, alertaron desde el hospital local.

No es momento de echar culpas, es momento de preocuparse y ocuparse nuevamente. El crecimiento de los contagios es a nivel país, y por ende, como pasó en otras ocasiones, llegará también a nuestra región y ciudad, por eso hay que nuevamente extremar las medidas de prevención y cumplirlas a raja tabla.