Caminos de la Ruralidad: Se firmaron convenios para la realización de nuevas obras en cuatro localidades

El Gobierno de Santa Fe rubricó cuatro nuevos convenios en el marco del programa Caminos de la Ruralidad. En esta oportunidad, se asignaron fondos por 107 millones de pesos para la construcción y mejoramiento de 31,7 kilómetros de trazas rurales ubicadas en las localidades de Reconquista, Gessler, Emilia y Vila. El acto de firma de estos acuerdos tuvo lugar en el Salón Amarillo del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología. y fue encabezado por autoridades de dicha cartera y de la Dirección Provincial de Vialidad.

Al respecto, el administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad, Oscar Ceschi, afirmó: “Este ha sido un programa muy importante durante el 2021. Fue una decisión política de nuestro gobernador Omar Perotti que esperamos que se pueda mantener en el tiempo. Son políticas que permiten mejorar la calidad de vida de los pueblos chicos. Nuestro gobierno no mira estas obras según el número de habitantes sino por su impacto en el trabajo y la producción”.

“Nuestra provincia está llena de localidades pequeñas que son polos productivos que como están dentro de los campos quizá no se ven, pero lo que generan es importantísimo y son uno de los motores fundamentales que tienen nuestro país y nuestra provincia. Ojalá se pueda continuar y duplicar esta inversión. Si seguimos por este camino, en seis o siete años vamos a tener el problema resuelto en toda la provincia. Estamos convencidos de que si no hay producción, no hay recaudación; sin recaudación, no hay distribución; y sin distribución no hay igualdad social. Este es el objetivo”, agregó.

Por su parte, el director provincial de Coordinación y Articulación Territorial, Matías Giorgetti, puso en valor el avance del programa en todo el territorio santafesino, y, en particular, ofreció detalles de la envergadura de la obra a realizarse en Gessler: “Esta es la primera etapa de un proyecto mucho más ambicioso que consiste en generar un corredor productivo que comunique a la localidad de Larrechea y generar una vía transversal de este a oeste del departamento San Jerónimo. Este es un Programa con gran impacto territorial, hoy hablamos de una ciudad y tres comunas de cuatro departamentos diferentes que dan cuenta del extensionismo del trabajo del ministerio”.

Asimismo, Abel Zenklussen, director provincial de Producción Lechera y Apícola, dio cuenta de la importancia de este programa para las familias que viven en el campo: “La necesidad de caminos rurales se asocia a necesidades diarias, y en este sentido pensamos en la escuela rural, que mucho tiene que ver con el arraigo. Además, los productores, al tener un camino que garantiza que pueda sacarse la producción, permite mantener los emprendimientos en el tiempo y hacer sustentable la producción”.

Seguidamente, el intendente de Reconquista, Amadeo Enrirque Vallejos, describió la importancia que tendrá el camino a construirse para la actividad productiva de la región: “Hemos trabajado muchísimo en este proyecto para poder concretar una accesibilidad que es muy necesaria en la comunidad de Barros Pazos, una localidad donde funcionan dos escuelas con más de 100 años, y que es además una comunidad agrícola muy importante, la más importante dentro del distrito. Aproximadamente, 6 mil toneladas de girasol por año van a salir a través de esta arteria, que es la vieja ruta 11”.

En cuanto a la localidad de Vila, el presidente comunal Claudio Gramaglia explicó la condición existente y la importancia de la nueva traza: “Nosotros únicamente teníamos una ruta provincial, que es la 65-s, mejora de arena y no teníamos otro camino. Desde la comuna hemos hecho unos kilómetros de desvío de tránsito pesado en el primer y segundo anillo pero es fundamental el apoyo provincial. Este es un programa muy bueno porque está dando una herramienta esencial para la salida de la producción e involucra al productor en el seguimiento de la obra, sobre todo para la reposición del material que se va perdiendo con el tránsito”.

Además, Juan Carlos Alarcón, presidente comunal de Gessler, manifestó su beneplácito por la obra comprometida: “Es una alegría enorme. Para una localidad tan chica como la nuestra, que nos tengan en cuenta para un proyecto tan ambicioso, es muy importante. Proyectamos que a futuro esta traza troncal pueda comunicarnos con la localidad de Larrechea. Va a ser una obra sumamente relevante, y celebramos que una pequeña comunidad como la nuestra pueda llevar adelante un proyecto tan importante gracias a la asignación de fondos de la provincia, ya que con recursos comunales sería imposible”.

Finalmente, hizo también uso de la palabra Carlos Masino, productor del Establecimiento Dos Granjas radicado en Gessler. “Ha sido un logro de la Provincia haber hecho este camino de ripio mejorado para sacar la producción y mejorar nuestra actividad”, aseguró.

DETALLES DE LAS OBRAS



Los trabajos, tendrán lugar en los departamentos General Obligado, San Jerónimo, La Capital y Castellanos. La traza a realizarse en Reconquista tiene una extensión de 20 kilómetros y supondrá una inversión de 73 millones de pesos. Tendrá impacto en la conectividad de dos escuelas rurales y mejorará las condiciones de producción de 6 mil toneladas de girasol, además de ofrecer conectividad a una sucursal de la Cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda.

El nuevo camino de Gessler tendrá una extensión de 4,7 kilómetros y contemplará fondos provinciales por 11 millones de pesos. Los productores agrícolas y ganaderos de la región serán beneficiarios de esta obra, en especial un establecimiento porcino que provee a una planta de embutidos de la localidad, aportando al arraigo y el empleo.

En Emilia, se construirán 2,9 kilómetros, invirtiendo 9 millones de pesos; mientras que en Vila, la extensión de la intervención será de 4,1 kilómetros a través del aporte provincial de 14,8 millones de pesos. Ambas obras tendrán impacto, principalmente, en establecimientos de producción láctea.