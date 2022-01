Ceres: reacondicionan el nuevo ingreso y egreso al tránsito pesado en el «sur»

Una de estas tareas, fue poner en condiciones el camino que se utiliza para desviar el tránsito pesado, en ingreso y egreso a nuestra ciudad.

Se trata de la continuación de la calle Vicente Casares, hasta Ruta 34, conocido como la curva de la ex Sancor, y que no se encontraba en condiciones de ser utilizada por vehículos de gran tamaño.

«Por este motivo, nuestro personal de Obras Públicas llevó a cabo todas las tareas necesarias para poder ensanchar el camino y ripiarlo en un tiempo prudencial» afirmó el secretario del área Efrain Rojas.

Con este nuevo acceso al camión, se descomprimirá la entrada y salida de Avenida Salta, una avenida que con el paso del tiempo y el rigor del tráfico pesado fue convirtiéndose en un problema, para los frentistas y también para los transportistas.

Salta, era una calle que se montó con ripio justamente para cumplir el rol de ingreso y egreso de camiones, pero las condiciones impuestas de los últimos tiempos obligaron a replanificar esa idea original.

Para alivianar Salta, avenida de doble mano y con canal a cielo abierto dividiendo la calle, ahora se ha decidido invertir en acondicionar una calle que no estaba siendo usada en su plenitud, y que descarga directamente en Ruta 34.

La carteleria para anunciar este nuevo ingreso ya estará colocada en los próximos días sobre ruta 34, a varios metros de la misma en sur y norte, lo mismo, para los camioneros que salgan de la ciudad.

La posibilidad que el tránsito pesado tenga una nueva entrada y salida por el sector sur de la ciudad, respetará un circuito. Al llegar hasta el paso a nivel de Vicente Casares, el tráfico pasará por el mismo, sin tener que usar los metros de la Casares hasta Belgrano. Es idea que todo el tráfico pesado rodee la ciudad, evitando de esta manera tener que transitar por dentro del casco urbano.

Y las tareas en Salta para recuperar la calle, se tiene previsto reacondicionaar el ripiado, y asegurar que se recupere la transitabilidad ordenada para los frentistas de la misma.